⁠Carolina Cruz mostró la especial compañía que le da a su padre que padece Alzheimer

Carolina Cruz es una destacada figura pública en Colombia, reconocida por su labor como presentadora, modelo y empresaria. Su rol en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ha sido clave en su carrera, logrando una conexión cercana con la audiencia. Carolina ha sido abierta con su vida personal y hace poco compartió que su padre está diagnosticado con alzheimer, enfermedad que ha sido un reto para toda su familia. Carolina no dudó en compartir como son sus días junto a su padre.

Carolina es bastante abierta con su familia, pero su padre es una parte privada de su vida, en raras oportunidades se deja ver junto a ella, aunque fuera de las redes su relación sigue siendo bastante amorosa y cercana. En una entrevista con Bravissimo, habló de como ha avanzado la enfermedad de su padre y como todos lo han asumido en el proceso: “Él es un hombre muy inteligente, entonces es como que sabe como organizar todo sin que uno se dé cuenta si está muy avanzado o no está muy avanzado. Es muy genérico, porque es como están los niños. Yo siento que ahora está avanzando un poquito más rápido, pero está bien acompañado, está con su esposa que no lo desampara”.

Ahora Carolina compartió parte de sus días con su padre, a quien halagaron mucho por ser guapo y el amor evidente que le tiene a su hija, además de las atenciones que Carolina Cruz.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.