Así reaccionó La Liendra a la “peinada” que le hizo Aida Victoria Merlano a Westcol en redes

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, sorprendió a sus seguidores con su postura frente a las solicitudes de opinar sobre el reciente enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y su exnovio, el streamer Westcol. En un video difundido en redes sociales, Merlano criticó fuertemente a Westcol, recordándole que ella lo ayudó a crecer profesionalmente.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Dani Duke reaccionó al reprochable video en el que ‘La Liendra’ la drogó para “sorprenderla”

“Yo tenía mi penthouse y mis empresas legalmente constituidas cuando nos conocimos. Fui yo quien te enseñó a monetizar en Instagram y te ayudé a generar ingresos”, dijo la influencer barranquillera, generando diversas reacciones en el entorno digital.

Mientras varios creadores de contenido comentaron el tema, los seguidores de La Liendra lo instaron a expresar su opinión, enviándole numerosos mensajes. Sin embargo, el influencer paisa dejó clara su postura: la tranquilidad es su prioridad.

“Tengo demasiados mensajes que hable, que opine, que reaccione, que haga un stream. Entonces hago esto para decirles que los voy a decepcionar. Llámenme aburrido, apagado, como quieran, pero nea, tomé una decisión hace rato y es estar tranquilo en mi esquina. Estoy dedicado a mi contenido, a no meterme en nada de polémicas”, expresó La Liendra.

El creador de contenido señaló que ha dejado atrás los conflictos y las rivalidades del pasado. “Ya me siento viejo para pelear, alegar, quiero estar tranqui. Simplemente no me manden eso, no lo voy a hacer. No es la forma en la que quiero hacer números. Voy a estar más tranquilo y orgulloso de mí”, añadió.

La reacción de La Liendra provocó opiniones positivas entre sus seguidores, quienes aplaudieron su decisión de mantenerse al margen de la controversia. “Qué bueno que no te dejes intoxicar con problemas ajenos”, comentó un usuario.

El influencer reafirmó su enfoque en crear contenido positivo y constructivo, dejando de lado las polémicas que han caracterizado el mundo de las redes sociales. Esta postura, según sus seguidores, marca una madurez en su carrera y una mayor atención en lo que realmente le importa: su tranquilidad y su comunidad.