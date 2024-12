“Depende mucho de mi ‘mood’”: Daniela Ospina confesó tener un problema de “bipolaridad”

Daniela Ospina le dejó entrever a sus seguidores que durante ciertos momentos lidia con episodios de lo que ella etiquetó como “bipolaridad”, compartiendo en una historia de Instagram un poco más de información al respecto y contando bajo qué contexto suele presentarse. También aprovechó para ahondar sobre un tema relacionado con su estado de ánimo bajo algunas circunstancias.

La empresaria suele ser muy abierta a la hora de compartir detalles en sus redes sociales, enfocando la mayor parte de sus publicaciones en su familia y la convivencia con su esposo y sus dos hijos, además de su faceta como modelo y empresaria al mostrar adelantos de su marca de ropa deportiva.

Pero también se encarga de dedicarle tiempo a sus seguidores, protagonizando con frecuencia algunas sesiones de preguntas y respuestas en Instagram. Y si bien recientemente tuvo que disculparse por no responder tanta preguntas como quería, en esta oportunidad sí se encargó de hacer una labor más agotadora.

Y entre una de las preguntas que respondió, Daniela Ospina aprovechó para ahondar en su personalidad, indicando que ella se considera como el alma de la fiesta, pero que en algunas oportunidades no se siente con el ánimo de estar en reuniones y prefiere quedarse en casa.

“Cuando decido ir a una fiesta, o estar en una fiesta, como que sí siento que hay que disfrutar, sino no salgamos de la casa. Y me pasa muchas veces, que no estoy como en el ‘mood’ y digo: ‘no salgo’”, contó la colombiana en su historia de Instagram.

Daniela Ospina también abordó su “bipolaridad”

A propósito de este tema, la empresaria también habló de una situación sobre la que ella considera que se manifiesta su “bipolaridad”, indicando que si bien hay días en los que amanece con un sentido del humor muy cómico, hay otros en donde prefiere ni decir ni una palabra.

“Es un humor muy particular y también depende mucho de mi ‘mood’, como que tengo mi día de que me levanto, soy supremamente chistosa, y todo como que me fluye; y tengo obviamente mi día que literal ni hablo. Un poco bipolar”, confesó Daniela Ospina en el mismo clip.