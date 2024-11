¿Se reconciliaron? Carolina Cruz de ‘Día a Día’ le mandó un amoroso piropo a Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una destacada figura pública en Colombia, reconocida por su labor como presentadora, modelo y empresaria. Su rol en el programa Día a Día de Caracol Televisión ha sido clave en su carrera, logrando una conexión cercana con la audiencia; la presentadora compartió que se iba junto a sus amigas a un lujoso viaje por Nueva York y tras su llegada, sus seguidores le preguntaron con quién se quedaron sus hijos en su ausencia, Carolina no dudó un darle un piropo a Lincoln Palomeque, su expareja.

Lincoln aunque trabaja y pasa varias semanas fuera del país, siempre aprovecha algunas paradas en la ciudad para acompañar a sus hijos en sus actividades favoritas; en esta oportunidad y mientras Carolina Cruz está en Estados Unidos acompañada de sus amigas, Lincoln mostró un tierno fragmento de cuando recogía al pequeño Salvador de su jardín y le preguntaba por su día; esto se ganó un piropo de Carolina Cruz que a la pregunta de con quién había dejado a sus hijos respondió diciendo que estaban en las mejores manos.

Aunque las diferencias como pareja quizá fueron irreconcilidables, es muy claro que Carolina y el actor comparten con esmero para que sus hijos crezcan en un ambiente sano y ambos desarrollen sus habilidades, mientras Matías se inclina por el lado del fútbol, Salvador que sigue siendo un bebé disfruta de algunas caricaturas de Disney y shows de canciones.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.