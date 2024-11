Joven novio de Vicky Berrío la sorprendió por pasar a la semifinal de MasterChef

Ya son seis temporadas las que acumula uno de los realities más queridos de la pantalla chica colombiana, MasterChef Celebrity, formato de RCN que recientemente entró a una de sus etapas más difíciles, las semifinales, segmento en el que la comediante Vicky Berrío ya tiene plasmado su nombre, algo que le ameritó una hermosa sorpresa por parte de su joven pareja sentimental.

A pesar de que al principio la audiencia de ‘Nuestra Tele’ y sus propios compañeros no la veían como una de las cocineras más fuertes, Berrío ha callado bocas a punta de dedicación y concentración, ya que a pesar de sus aportes jocosos frente a los fogones es una de las más elogiadas por Rausch, Zubiría y Adría; como sucedió en el episodio 118, en el que fue la participante con más cucharas doradas en el reto de campo.

Vicky Berrío y Caterine Ibarguën de 'MasterChef Celebrity Colombia' Foto: captura de YouTube

Una vez conocido que Berrío estaba en la semifinal, fueron muchas las reacciones de emoción que se dieron frente a la cámara, como lo fue el beso que se dio con Juan Pablo Llano; a lo que se le sumó las hermosas palabras con las que Martina La Peligrosa celebró el triunfo de la paisa:

“Desde el día uno supimos que nos íbamos a amar. No se me va a olvidar ese día en la cocina de mi casa en el que nos prometimos llegar lejos en MasterChef y celebrar que estás en la semifinal fue un recordatorio de que la energía no miente y que las palabras tienen poder. Felicidades, mi amada semifinalista”, expresó la hermana de Adriana Lucía en su cuenta de Instagram.

Justamente esta plataforma fue testigo del gesto de amor que tuvo Edison Boniek, pareja de Vicky a la que le lleva casi 20 años, quien compartió una historia en la que resalta una imagen de su amada acompañada por la emotiva frase “Novio orgulloso”.