La banda mexicana Allison hacen un homenaje a su carrera y a sus fans con un álbum acústico

Allison ha perdurado en la escena musical gracias a su capacidad para reinventarse y permanecer relevante para nuevas generaciones. Su dedicación y pasión por la música los han convertido en un pilar del rock alternativo en México, y continúan atrayendo tanto a seguidores antiguos como a nuevos oyentes con su estilo distintivo y potente.

PUBLICIDAD

¿Cómo ha sido el hecho de tener una carrera sólida después de todos estos años?

Creo que número uno, el poder crecer de la mano de la música, el poder madurar, el decir que hoy somos adultos, de la mano de estar tocando, conociendo el mundo a través de la música, conociendo otras culturas, creo que nos hace saber que somos muy afortunados,. Partiendo de ahí, creo que la historia de la banda ha sido una historia con altos y bajos, pero como toda historia, llega un punto donde todo empieza a saber mejor. Al final, tenemos muchas horas de vuelo ya, muchas cicatrices, pero pues eso también es aprendizaje, y al momento que aprendes y sabes hacer las cosas, lo mejor de todo es que puedes disfrutarlas. Entonces, hoy en día viajar a una ciudad es algo que disfrutamos mucho,viajar a otra cultura, ver fans que crecieron con nuestra música, que nos cuenten sus historias de jóvenes, todo eso es muy lindo, y yo creo que por eso es una de las etapas más bonitas de nosotros.

Esta sesión en acústico en el Teatro Metropólitan esmuy significativo por donde se mire: Este momento de su carrera, el lugar donde se grabó y honrado toda su carrera…

La realidad es que hay muchos puntos bien lindos en este disco. Número uno, encontrar un set de canciones que nuestros seguidores y la gente que les gusta la banda han posicionado como sus favoritas. Encontrar un disco donde están todas sus favoritas, partiendo de ahí, es algo bien lindo. El trabajo que hay detrás de este disco es brutal, porque hay mucha gente involucrada, desde que nos sentamos a hacer los arreglos para convertirlas en acústicas, para que no fuera solamente sentarse y tocar con una guitarra acústica, sino que hubiera un trabajo musical, con cuerdas, con una voz extra, y más músicos talentosísimos. Creo que lleva a que este disco sea de los discos más especiales para nosotros. Si bien el formato de disco y video para nosotros significa como regalarle una parte a todos los seguidores del mundo que no tienen oportunidad de vernos, que sepan un poco realmente qué sucede en un show de Allison, así empezamos a hacer música en vivo, para que la gente dijera, ‘ah, ok, así es un show de Allison’.

¿Cómo fue adaptar este disco recopilatorio? Teniendo en cuenta que ustedes son rock y este disco tiene toques sinfónicos

Justo ese trabajo fue lo más difícil de lograr, el hecho de adaptar ese formato y elegir las canciones y llevarlas a ese punto donde las sintiéramos muy parte de la banda, y obviamente que comunicaran, pero ese proceso fue muy lindo porque fuimos de una en una, trabajando canción por canción, en la que fuimos penetrándonos con los arreglos, fuimos encontrándonos y descubriendo con el caminito, de cómo bajar una canción de heavy metal a una canción con unas características sinfónicas, porque metimos dos chelos, dos violines, y un montón de arreglos de guitarras, fue proceso muy padre, en el que estuvimos muy involucrados con una banda que se llama Polaris, que es una banda de chelos. Cada junta que hacíamos era para penetrarnos con el concepto, con todo lo que tenía que suceder para que se diera ese concierto. Fue muy enriquecedor encontrar joyas escondidas dentro de cada canción, y nos quedamos con eso.

PUBLICIDAD

Hablando de honrar a Rocío Durcal y a Juan Gabriel con su versión de ‘Amor Eterno’ en este disco…

En algún momento en el 2009 acompañamos al señor Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, es uno de los highlights y de las medallas más honoríficas de la carrera de Allison. El haber compartido con una persona como de la envergadura del señor Juan Gabriel, y obviamente cuando pensábamos en el set list dijimos bueno, vamos a meter Amor Etern. Pero todo comenzó cuando tuvimos una entrevista muy partcular en el recinto Tenampa, que es una cantina donde cantan los mejores mariachis,y nos abrieron las puertas. El mariachi tocó una canción nuestra, cosa que nos sorprendió, y nosotros tocamos esa canción, y así fue como decidimos incluir esta canción en el álbum.

Marcaron a una generación, ¿Cómo ha sido el hecho de verlos crecer a la par de ustedes?

Yo pienso que me gusta bajar un poco ahí, humildizarnos un poco, yo pienso que hemos acompañado a una generación, a varias generaciones ya, porque ahora nos toca de repente en nuestros conciertos recibir a los padres que traen a su hija en los brazos y que se llama Alison. Eso ya es algo muy común, y es un privilegio. Estamos muy contentos como banda, muy alineados con lo que queremos, disfrutando este momento de hacer lo que más nos gusta y de seguir en el gusto de la gente y teniendo pretextos para seguirnos subiendo a un escenario cada noche.