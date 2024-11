Jhonny Rivera tomó radical decisión sobre el futuro de su lujosa finca; ¿su novia tiene que ver?

Con más de 20 años de trayectoria, el risaraldense Jhonny Rivera se posiciona como uno de los herederos de la corona de la música de despecho, no solo por el talento que tiene y lo pegadas que están sus canciones, a esto se le suma su innegable carisma y la conexión que tiene con sus seguidores en las redes sociales, mismos que quedaron atónitos al ver la decisión que tomó el padre de Andy Rivera con su lujosa finca.

PUBLICIDAD

‘Don Jhonny’, está más que dichoso con todas las bendiciones que le han llegado en este 2024, con presentaciones dentro y fuera del país; además de que en próximos meses cumplirá uno de sus sueños más grandes , llenar al que muchos consideran el escenario más importante de Colombia, el Movistar Arena de Bogotá , algo que ya hizo Yeison Jiménez en tres ocasiones y con ‘sold out’.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🤳 >>> Con accidente incluido: Jhonny Rivera habló de la vergüenza más grande que ha pasado en su vida

Jhonny Rivera El cantante explicó que siempre está dispuesto a considerar estas solicitudes, pero que debe tener en cuenta factores como su ubicación y su agenda de conciertos. / Foto: Instagram @jhonnyrivera

Algo que también tiene dichoso al intérprete de ‘Acapulco’, es el éxito que han tenido las presentaciones provadas que realiza en su finca ubicada a las afueras de Pereira, domicilio en el que han llegado multitudes para disfrutar de buena música, comida e incluso interactuar con los animales que Rivera tiene allí.

Ante este auge de su negocio Rivera decidió meterse la mano al drill para hacerle varias modificaciones a su ‘finquita’ con el objetivo de darle una mejor experiencia a quienes la visitan; construcción en la que ha estado acompañado en ideas por su nuevo amor, la caucana Jenny López.

“Cada que hago los eventos en la finca siempre me queda la sensación de que la gente no quedo bien atendida. (...) Yo no contaba que la gente iba a venir de tantas partes del país. (...) Hay muchos que vienen desde los Estados Unidos a estos eventos. (...) En una reunión con mi hermana y mi equipo de trabajo nos prometimos que la gente debe tener una experiencia única. (...) La gente va a tener unos baños bien cómodos, buena ‘comidita’ y va a poder estar mejor conmigo, interactuar”, expresó Rivera en una de sus historias de Instagram.