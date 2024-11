Sebastián Martínez mostró que es experto en la cosecha y venta de café de su finca, “nuestro cafecito”

Sebastián Martínez es una de las personalidades más conocidas en la industria del entretenimiento, pues desde hace más de 10 años se ha convertido en una de las caras principales de diferentes producciones que se han quedado en el corazón de los colombianos. Precisamente llevando a cabo este rol conoció a quien es su actual esposa, Kathy Sáenz, con quien lleva 16 años de matrimonio y con quien además de formar una familia, también ha llevado a cabo diferentes proyectos, entre ellos la cosecha de café en su finca, pues recientemente mostró que es experto en la cosecha y venta de café de su finca.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Sebastián Martínez mostró a las “joyas vivientes” que tiene en su finca con Kathy Sáenz

Sebastián, en medio de su amplia carrera en la industria, también ha buscado sacar a flote otras facetas, teniendo que ver la naturaleza, pues comparte esta pasión con Kathy, motivo por el cual la pareja decidió alejarse de la ciudad para así radicarse en una casa alejada de la capital y por ende, rodeada del campo. Aunque se pensó que la tranquilidad sería uno de sus mayores atractivos, lo cierto es que han buscado llevar a cabo diferentes ideas, ya que cuentan con varios animales en su finca, así como también adelantaron la cosecha de café desde hace un buen tiempo.

Pero, más allá del nivel económico que puede traer este proyecto, lo cierto es que ha sido un proceso continuo de aprendizaje de cada uno de los ítems que se deben llevar a cabo para que termine siendo un café perfecto. En medio de la amplia visibilidad que ha adquirido por medio de sus redes sociales, Sebastián Martínez se dejó ver no solo en el proceso de la cosecha, sino también el despulpado o procesamiento e incluso tueste.

Sin embargo, su rol no terminó allí, pues para el proceso final, su carisma y sencillez que llegaron gracias a sus años siendo parte de la industria del entretenimiento, el actor aprovechó para unirse a una marca de cafeteras, quienes terminaron degustando su café: “Nuestro cafecito de la finca lo lavamos, lo secamos, lo tostamos, estuvimos ahí presentes y ahora lo vamos a probar. A la hora de hacer el café, pues toca con una buena máquina (…) Tenemos el de la finca y tenemos otros del proyecto”. Finalmente, el actor no dudó en indagar que tal le había parecido el café a los representantes de la marca, quienes no dudaron en destacar la calidad del mismo.

¿Cuántos años tiene Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez tiene 41 años de edad y aproximadamente desde sus 20 años de edad fue el momento en el que llegó a la televisión colombiana, sin dejar de lado, que antes de este paso llegó a ‘Misi’, un musical en el que hicieron parte varias figuras del entretenimiento.