Daniela Ospina confesó los planes que tiene en Colombia en los próximos meses, ¿por fin puede regresar?

Daniela Ospina es una empresaria y exdeportista colombiana que hace un buen tiempo abrió las puertas de su negocio en Miami, tratándose precisamente de una marca deportiva que ha adquirido una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales. Sin dejar de lado el matrimonio de la paisa con el futbolista James Rodríguez, con quien le dio la bienvenida a su hija, Salomé, pero años más tarde la ahora expareja confirmó su separación. Actualmente, Ospina está enfocada en sus dos hijos y su pareja, Gabriel Coronel, pero la sorpresa para el resto de sus familiares tiene que ver con su país natal, pues Daniela confesó los planes que tiene en Colombia en los próximos meses.

Daniela desde hace un tiempo decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia, radicándose así en Miami, donde se encuentra la sede de su negocio, así como también otro tipo de negocios con los que cuenta a nivel digital, lo que trajo consigo que su hija Salomé también adelantara sus estudios de esta manera. Pero hace unas cuantas semanas, la presentadora terminó llamando la atención luego de que pusiera a dudar a sus seguidores sobre su regreso a Colombia, ya que para aquel momento se dio el primer encuentro de su hermano, David Ospina en Atlético Nacional.

“No ha sido fácil estar en el proceso (luego les chismoseo, pero llevo 2 años sin poder ir a Colombia). Pero, pronto estaremos allá ¡Qué día tan bonito hoy! Disfrútalo, ‘Vincho’. Te amo y te mereces todo lo bonito ¡Vamos, Nacional!”, agregó Daniela Ospina en una publicación en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la serie de preguntas por parte de sus seguidores no faltaron y recientemente, en medio de una dinámica de preguntas, esta duda no pasó de largo, donde la expareja de James Rodríguez reiteró: “Señoras y señores, Colombia nos espera, diciembre allá vamos”. Anunciando su regreso después de varios años al país con el fin de compartir estas importantes fechas en compañía de sus familiares, pues se pensó que el motivo de que Daniela no pudiera regresar a Colombia sería el visado que adelanta en este país.

¿Dónde queda la nueva casa de Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez?

La nueva casa de Daniela Ospina, expareja de James, se ubica en Miami, pues luego de vivir un buen tiempo en un apartamento junto a su esposo, Gabriel Coronel compraron su primera casita juntos, donde la emoción por parte de la familia no pasó de largo mostrando así algunos de los espacios de su nuevo hogar.