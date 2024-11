“A moco tendido”: Jacko compartió video de una niña que lloró su eliminación de ‘MasterChef’

La eliminación de Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko, de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó una profunda huella en sus compañeros, los jueces, la presentadora Claudia Bahamón y, sobre todo, en el público que noche tras noche apoyó su desempeño en la cocina. El actor, uno de los favoritos por su creatividad y sazón, no logró superar el reto de eliminación debido a un fallo técnico: no añadió la cantidad adecuada de sal a su plato, lo que marcó el fin de su participación en el reality de RCN.

El episodio, que se convirtió en el más visto de la televisión nacional, estuvo cargado de emotividad, arrancando lágrimas a los televidentes. Jacko, visiblemente conmovido, agradeció la oportunidad de participar en el programa, destacando que la experiencia lo había enriquecido como persona. “Me voy feliz de haber cocinado con amor y de haber compartido con gente tan maravillosa”, expresó en su despedida.

El impacto de su salida fue tan grande que incluso los más pequeños se sintieron afectados. En redes sociales, el propio Jacko compartió un video que se hizo viral, donde una niña llora desconsoladamente al enterarse de su eliminación. La madre de la menor intentó consolarla con una mentira piadosa, diciéndole que el actor volvería al programa en dos días tras corregir su plato. Sin embargo, la niña no dejaba de llorar y repetía entre lágrimas: “Me da tristeza porque lo quiero mirar”, mientras se secaba el rostro con su ropa.

Jacko reaccionó con gratitud y emoción ante el cariño del público, especialmente de los niños. En un video publicado en sus redes, agradeció los mensajes de apoyo y la conexión que generó con los pequeños. “Estoy muy conmovido con las familias y, sobre todo, con los niños. Me encontré una fanaticada preciosa que me apoyaba incondicionalmente. Ver ese video de la niña llorando me tocó el corazón. Gracias a todos los niños que me siguieron y me dieron su amor. Los amo”, declaró el actor.

La salida de Jacko marcó un momento inolvidable en la sexta temporada ‘MasterChef Celebrity’, dejando un legado de autenticidad, pasión y empatía en la competencia.