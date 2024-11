Julián Román no bajó de “bellaca” a reconocida EPS tras la muerte de un familiar

El bogotano Julián Román es uno de los más destacados artistas que tiene Colombia, hasta el punto que recientemente recibió una de las estatuillas del Festival Internacional de Cinde de Calzada de Calatrava por su destacado protagónico en la película ‘Del otro lado del jardín’. A pesar de los logros que ha tenido son muchos los detractores que se le han acumulado por su visión política, algo por lo que lo critican constantemente, incluso en una situación tan delicada como la muerte de un familiar, algo por lo que el actor salió a manifestar su indignación contra el actuar de una reconocida EPS.

El hijo del fallecido Edgardo Román, leyenda de la actuación, hizo uso de su cunta de ‘X’ donde acumula 1,9 millones de seguidores, para dirigirse por este medio a la EPS Compensar, luego de que él y sus familiares tuviesen una nula respuesta luego del fallecimiento de uno de sus seres queridos, expresando en un post:“El tema de la deshumanización de entidades como Compensar son de una bellaquería. Tenemos a un familiar que falleció hace más de 20 horas y aún no responden nuestro llamado”.

Aunque esta situación fue contestada de manera directa por la entidad, muchos de sus ‘haters’ aprovecharon este tema tan delicado para reprocharle por apoyar a Gustavo Petro a la presidencia, realizando comentarios en los que lo culpaban, sin causa, por el funcionamiento del sistema de salud en el territorio nacional. Aunque cabe destacar que muchos internautas decidieron apoyarlos en los comentarios.

“Una razón más para acabar con ese sistema de EPS que no sirve”, “Es un horror, pero en Sanitas es peor, llevo un año con un problema de salud y no me entregan medicamentos”, “Así está todo el sistema de salud”, “Ni llamen a la Superintendencia de salud, nunca contestan”, y “Ver comentarios de tanto nefasto aburre. Todo por culpa de petro, ya no saben que más decir, se les fundió el cerebro”, fueron algunas de las reacciones.