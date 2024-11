Mujeres, arte y paz: Los focos del Festival de Mujeres en Escena por la Paz

Este 25 de noviembre se conmemora en el mundo entero el Día Internacional De La Eliminación de La Violencia Contra La Mujer, y cada vez son más los espacios que se están abriendo desde diferentes miradas. Una de las miradas es el arte mismo como método de resistencia femenina, divulgación y catarsis de las vulnerabilidades y maltratos hacia la mujer. Este 2024, llega el Festival de Mujeres en Escena por la Paz en su edición número 33, donde estarán presentes 36 grupos, 40 funciones y diversos talleres en torno a la mujer, la paz y la eliminación de la violencia contra la mujer.

Publimetro Colombia conversó con Patricia Ariza, dramaturga, actriz, poeta y activista, celebra la edición número 33 del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, un evento que considera una “proeza” en un país donde no siempre se comprende la necesidad de estas iniciativas.

Arte, mujeres y paz

El arte más allá del entretenimiento, hace parte de la construcción de tejido social que en este 2024 llega para hablar de mujeres, paz, y erradicación de la violencia contra la mujer a través de diferentes actividades. En palabras de Ariza: “Es un festival muy importante. Primero, porque tiene 33 años, y eso es una proeza, ya que hacer un festival de mujeres en este país. No siempre se comprende la necesidad siempre se ve como una cosa marginal. En segundo lugar, ha estimulado mucho a las directoras y a las dramaturgas para que ese sea el fenómeno del teatro colombiano. Ahora es la irrupción de las mujeres en la dirección y en la dramaturgia también. Fuera de eso, pues tiene un público ya garantizado, porque a la gente le encanta el festival. Los precios de las entradas son recontra populares.

Es un festival vitrina, es un festival de encuentro. Amamos ese festival, porque primero que todo, es un festival de las mujeres, aunque participan uno que otro director, que tienen obras, por lo menos hacen el esfuerzo de tener obras que no son machistas ni patriarcales. El propósito de nosotras es incidir con el teatro en la paz, otorgarle a la paz la dimensión cultural y artística que queremos y necesitamos. Este país necesita que la paz se vuelva a colocar en el corazón de la gente”.

Fiesta, duelo y renaceres

Para Patricia, el arte es esencial en la lucha por la paz. Este festival busca otorgarle una dimensión cultural y artística al anhelo de reconciliación nacional. Además, enmarca su celebración dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacando el foro polifónico de Mujeres y Paz, un espacio donde las voces femeninas se entrelazan con poesía, música y testimonios.

“Ese foro polifónico lo hacemos más allá de las artistas. Nos encontramos con las organizaciones de mujeres, particularmente con Mujeres por la Paz, con las copartes de POCUS, que es una plataforma de Noruega que tiene proyectos aquí en Colombia. Nos encontramos para hablar de la paz, pero es polifónico porque no basta hablar de la paz, sino que en el foro va intercalado con canciones, con poemas, con testimonios. Eso lo hace muy bonito porque lo hace muy variado y muy interesante”.

Pero también hay espacio para recordar a las que ya no están: “Estamos de duelo por la muerte de las lideresas, estamos de duelo por la muerte de los firmantes y las firmantes (del proceso de paz), y por todos los muertos y muertas que ha dejado la guerra en este país. Pero también estamos de fiesta porque estamos en una nueva ruta por la paz y no solo reconciliarnos entre mujeres, sino como país. En este momento hay un relanzamiento de la paz y eso nos tiene muy contentas. Así que ese relanzamiento no es que cuente mucho que se diga con la cultura, pero ahí estamos con toda el alma, con todas las ganas desde la sociedad civil”.

Transformación del teatro femenino

Patricia resalta cómo ha cambiado la percepción del teatro femenino. “Cuando empezamos hace 33 años, se burlaban de nosotras. Hoy en día, el respeto ha crecido”, dijo. En un medio teatral históricamente masculino, las mujeres han ganado espacios, con directoras y dramaturgas jóvenes liderando propuestas innovadoras”.

Las claves

Si desea participar de este festival tenga en cuenta los precios: Abono: 5 obras diferentes X $ 50.000

Menores de 28 años, estudiantes, personas con discapacidad y adulta/o mayor:

$15.000

Boletería general $ 20.000

Abono apoyo al festival: 8 obras X $ 100.000. Incluye Camiseta del Festival

Para adquirir entradas consulte : www.corporacioncolombianadeteatro.com

Talleres sin costo con inscripción previa: Creación Colectiva, Teatro La Candelaria, Colombia; el taller Buscando a Ofelia, creación de personaje, Roxana Pineda, Cuba; y el taller Memoria del cuerpo, Viviana Bovino, España. La presentación de los libros: 5 Unipersonales, Teatro La Candelaria 2021 – 2023; Reverberar: Arte y Acontecimiento. 2023; la revista Conjunto, Cuba; encuentros, conferencias y charlas.