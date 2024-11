Yaya Muñoz y Elizabeth Loaiza lideran las votaciones de ‘La Casa de Los Famosos Colombia’ ¿habrá empate?

El pasado 18 de noviembre se dio inicio a la tercera semana de votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada en la que Yaya Muñoz y Elizabeth Loaiza llevan la delantera ante las demás aspirantes.

A solo horas de que Ornella Sierra dé a conocer en Noticias RCN quien es la tercera participante confirmada las votaciones del tercer grupo de aspirantes van de la siguiente manera. El primer lugar es de Elizabeth Loaiza con 43 % mientras que la periodista y presentadora Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya, quien tiene a la fecha un 41 %, es decir dos puntos menos.

Votaciones de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: portal del RCN

En tercer lugar, se encuentra la actriz Margarita Reyes con 8 % y el cuarto lugar en las votaciones por ahora es para Nanis Ochoa 4 %, quien fue expulsada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su primera temporada. Le sigue Alejandra Pinzón con 3 % y Juliana Gómez con el 1 %.

¿Elizabeth Loaiza entrará a ‘La Casa de los Famosos’?

De acuerdo a las votaciones que refleja el portal de RCN a la hora sería Elizabeth Loaiza la tercera participante confirmada que se unirá a Melissa Gate y al creador de contendido Emiro Navarro.

Sin embargo, las votaciones cerrarán a las 4:00 p.m., por lo que Yaya Muñoz pudiera repuntar y hasta empatar en el porcentaje con Elizabeth Loaiza, lo que pudiera dejar un panorama de ingresar a ambas, pese a que no ha ocurrido desde que iniciaron las votaciones, pues tanto Melissa Gate como Emiro Navarro arrasaron en sus votaciones.

¿Quién es Yaya Muñoz de ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Su nombre es Dahian Lorena Muñoz, pero le dicen Yaya, y es una periodista, así como presentadora que tiene 31 años, además de estar soltera. Esta no es la primera vez que la periodista llega a un reality, pues en su video de presentación reiteró que ya estuvo en otro como lo es Guerreros y donde tuvo encontronazos con la polémica Melissa Gate.

“Soy divertidísima, pero a veces me toca controlarme, porque yo soy de las que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Cuando algo me molesta, creo que no pienso. No soy de las que respiro y voy a pensar qué voy a hacer, no. ¡La cabeza se me calienta! No soporto a Melissa Gate, yo ya estuvo con ella en un reality con ella y ay Dios mío es complicadísima. Las personas así no las soporto. Por favor que le pongan una almohada y la callen”, dijo Yaya Muñoz.

Indicó que se dejaría tentar de peleas, y considera que puede que todavía se provocadora, pero que no quisiera despertar nuevamente ese tema, porque ya no es así y precisó que el que está quieto, se deja quieto.

“Yo quiero entrar a La Casa de los Famosos porque siento que a esta casa le hace falta una Yaya. Soy chistosa, honesta, frentera, vamos a pasarla bueno como si nos fuéramos a morir mañana. Sin morronguerías no soporto eso. La que tira la piedra y esconde la mano. Lo único es que no haría en ‘tinguis tinguis’ porque mi papá está viéndome”, agregó Yaya Muñoz.

Finalizó diciendo que es una mujer renovada y que no llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a enseñar valores, sino a hacer lo que es y punto, por lol que invitó a votar por ella.

¿Quién es Elizabeth Loaiza de ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Elizabeth Loaiza, tiene 35 años y es una de las empresarias y modelos que forman parte de la lista de aspirantes y confesó que su personalidad es fosforito.

“Soy de las que dice las cosas en la cara, al que le guste bien y al que no también. Nada es fácil en la vida, hice una ley para las víctimas de los biopolímeros, soy sobreviviente de cáncer, amor ser feliz”, indicó Elizabeth Loaiza.

Precisó que ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le aportaría mucho de esa mujer sin filtro que es, pero también es competitiva. Agregó que con ella se tienen que atener a lo que ven.

“Soy peleona desde chiquita. Yo no vivo del qué dirán, pero sí del qué pensará mi familia. Hay muchas cosas que me han preguntado y toda mi vida me las he callado, pero creo que ahí sería una buena opción para contar todo ese poco de secretos”, confesó Elizabeth Loaiza.

Lo que más le intriga a Elizabeth Loaiza es saber cómo se comportará dentro de la competencia con respecto a los quehaceres, pues confesó que no hace nada de oficio y que no los sabe hacer.

“Para mí hay muchísimas cosas más que ganarse el dinero, el mayor premio sería el cariño de las personas. Hoy estoy aquí pidiendo tu voto para estar en La Casa de los Famosos. Se perderían muchos secretos que estoy dispuesta a contar y si no votan por mí se van a perder todo esto”, finalizó Elizabeth Loaiza.