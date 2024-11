Sin palabras: Así reaccionó Karen Sevillano al cambio que se hizo su novio en el rostro

Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, sigue dando de qué hablar, esta vez por un divertido momento junto a su pareja, Neider García, quien decidió realizar un cambio radical en su apariencia que no dejó a la caleña indiferente.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Karen Sevillano sorprende con particular participación en Miss Universo 2024

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Neider aparece sin su característica barba, un rasgo que había definido su estilo durante años. Aunque el joven aseguró que el cambio fue impulsivo y buscaba renovar su imagen, rápidamente admitió que había cometido un error.

La reacción de Karen fue inmediata y honesta. En las imágenes, se la ve tapándose la boca con ambas manos mientras observa la nueva apariencia de su novio. Su respuesta, entre bromas y risas, dejó claro que no estaba del todo convencida del cambio. “¿No le gustó entonces?”, le preguntó Neider, a lo que Karen respondió de forma jocosa: “Ese muchacho parece la propia cuc… depilada”.

El video también mostró a Karen mostrándole fotos de hombres morenos con características similares a las de Neider, pero que lucían estilos mucho más atractivos. Entre risas, la creadora de contenido comentó que no puede dejar a su pareja sola ni un momento porque siempre termina haciendo locuras.

Por su parte, Neider reconoció que la decisión de afeitarse la barba no fue la mejor idea y prometió que no lo volvería a hacer. “Quería un cambio, pero creo que me equivoqué”, expresó entre risas.

El clip no tardó en viralizarse, generando todo tipo de comentarios entre los seguidores de Karen. Mientras algunos destacaron el buen humor de la pareja, otros aseguraron que Neider debería reconsiderar su estilo. “La barba es el maquillaje de los hombres, no te la quites nunca”, escribió una usuaria.

Karen Sevillano y Neider García han demostrado ser una pareja auténtica y divertida, ganándose el cariño de sus seguidores con momentos como este. Aunque el cambio de look de Neider no fue el más acertado, quedó claro que el humor y la complicidad son clave en su relación.