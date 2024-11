Ella es Cali, la fiel amiga de Carpentier que lo acompañó en cada paso del montaje de su restaurante en Bogotá

La audiencia de RCN quedó totalmente atónita tras el fin de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, al enterarse de que chileno Chris Carpentier ya no haría parte de su nómina de jurados. Aunque se especularon varias cosas sobre su decisión, lo cierto es que el hombre de 51 años decidió apartarse de las cámaras para meterle mente y corazón a su proyecto ‘i Latina’, un lugar en el que las distintas sazones de Latinoamérica permean cada rincón combinándose con experiencias culinarias para sus comensales, en las que la sostenibilidad y la tecnología son el pilar de ejecución; sitio en el que se pasea como reina y señora Cali, la mascota del afamado chef.

El sector de Quinta Camacho, en Bogotá, fue el elegido por Carpentier, colaboradores y marcas, para darle rienda suelta a espacio en el que no solo se disfruta del buen comer, también enriquece las mentes de aquellos que tienen ganas de mejorar sus habilidades frente a los fogones, ofreciendo, entre otras cosas, clases privadas, y venta de productos relacionados con el mudo culinario.

Publimetro Colombia fue testigo de una de estas actividades en las que ‘Chris’ y su ‘combo’ nos dieron tips para poner nuestro granito de arena con el cuidado del planeta, aprovechando al máximo las materias primas que usamos al momento de cocinar, en especial eso a lo que muchos consideran desprecios: como las raíces de los vegetales, los huesos de la pechuga del pollo, e incluso las cáscaras de huevo; las cuales son de gran riqueza nutricional para las plantas que tenemos en nuestros hogares.

i Latina Bogotá foto: @osgaro10

Mientras, los asistentes al evento realizado en colaboración con Electrolux, realizaban sus preparaciones, la imponente y a la vez tierna presencia de Cali, -la ‘perrita’ de Carpentier-, se robaba todas las miradas, no solo por su belleza, también por el amor que le demostraba a su amo cada vez que lo tenía cerca. Al ver esta escena, el diario gratuito más grande del mundo le preguntó a ‘Chris’ sobre la conexión con su animalito, además sobre su opinión sobre los sitios que aún no tienen una política ‘Pet friendly’ a lo que él respondió:

“Cali tiene un año y ocho meses. Es mi compañera, es la que anda conmigo aquí en el trabajo, es amiga de todos. Pasea conmigo, es mi amiga, la que me acompaña, la que me ‘arruncha’ todo. (...) Los que tienen mascota deben tenerla bien educada, tienen que cuidarla, tienen que hacer que cuando vaya a un lugar no sean una cosa complicada. (...) Espero que le den la posibilidad a los que tienen mascota de poder entrar y que estén junto a nosotros y acompañándonos como un miembro más de la familia”.

Esta es la compañía con la que se alió Carpentier para montar su restaurante en Bogotá

Una vez finalizada esta Masterclass de cocina sostenible, Ana Vernaza, gerente general de la compañía sueca que se alió con Carpentier para consolidar ‘i Latina’ y que tiene dotado el lugar de pies a cabeza, habló del aporte de sus tecnologías con el cuidado del ambiente y los recursos: “Los consumidores tienen que ser factor de cambio, y sin importar el nivel socioeconómico podemos aportar al medio ambiente; por ejemplo, con nuestra ‘Tecnología Auto Sense’, que sube y baja la temperatura de la nevera dependiendo, entre otras cosas, de la cantidad de veces en las que se cierra o se abre la puerta, lo que pone en ejecución un programa que adapta los niveles de frío, ayudando de paso a la conservación de los alimentos y una reducción en el consumo de energía”.