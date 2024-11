UNO, entre el oro y la muerte: la película colombiana que explora los dolores profundos de nuestra sociedad

Si usted tiene algún prejuicio acerca de las películas colombianas, UNO es perfecta para redefinir lo que puede ser el cine de nuestro país. El propósito desde un inicio fue hacer una película colombiana, pero al mismo tiempo, internacional. Sin duda alguna lo lograron.

A continuación, analizaremos ciertos elementos de la película, pero sin spoilers:

Del amor a la decepción solo hay un paso:

Pese a que la premisa de la cinta se centre en una historia de expropiación contada con una perspectiva muy seria y objetiva, también hay espacio para el amor y al mismo tiempo para el desamor.

Marcela Mar interpreta a Esmeralda, una mujer que va a sufrir durante toda la película al darse cuenta de que no conocía en absoluto a la persona con quien se casó. Ese conflicto la pone en situaciones difíciles tanto con los demás como consigo misma.

La violencia estatal:

Hay que partir porque Joaquín (interpretado magistralmente por Juan Pablo Urrego), expresa a la perfección el dolor, desesperación y desesperanza que muchas personas han sufrido durante tanto tiempo a causa de otros, que se perciben poderosos por cuenta de su dinero.

No obstante, también refleja la resiliencia de los colombianos por salir adelante, por enfrentarse a los problemas, no rendirse y luchar hasta el final, aunque ser víctima no lo exime de convertirse en victimario.

Pero la violencia estatal no se define solamente con el deseo de expropiación, sino con las condiciones inhumanas de vida, que desencadenan el fallecimiento de muchos habitantes, sin solución alguna porque nadie brinda ninguna solución.

El rol de la protagonista:

Marcela Mar, quien le da vida a este personaje de Esmeralda, evidencia la fortaleza en medio del dolor que viven a diario cientos de mujeres no solo en Colombia, sino en otros países del mundo, con el fin de cobrar justicia sobre quien le hizo daño, o más bien cobro la vida de dos de los integrantes de su familia frente a la violencia que resulta evidente a lo largo de esta producción, sin dejar de lado, el papel que tiene el dinero en este caso. Sin duda, este termina siendo uno de los papeles más destacados de la actriz en medio de su amplia carrera actoral, donde la serie de emociones terminan siendo las principales protagonistas.

Otro de los detalles para aplaudir terminan siendo los planos bien escogidos para cada una de las escenas, así como los colores y matices que se utilizaron a lo largo de la película, los que terminaron fortaleciendo ese thriller y generando un suspenso entre el público, que es el que precisamente engancha al público de principio a fin, especialmente con el giro que termina dando al final de la producción.

Lo cierto es que esta termina siendo una película que se sale del molde y se encarga de evidenciar una de las problemáticas que enfrenta el país, dejando en evidencia desde el primer minuto la calidad en su guion, dirección y equipo de actores, más allá de lo que las telenovelas colombianas pueden llegar a mostrarle al mundo.