Martina ‘La Peligrosa’, de ‘MasterChef’, mostró el tatuaje que muchos confunden su significado

Las cantantes y hermanas Martina ‘La Peligrosa’ y Adriana Lucía protagonizaron un divertido momento que arrancó risas entre los televidentes y seguidores. Durante una reciente aparición en ‘Buen Día Colombia’, Adriana Lucía reveló un tatuaje peculiar que tiene su hermana menor, generando comentarios y bromas entre ambas.

Adriana Lucía, quien confesó no tener tatuajes porque no le gustan, mencionó que si pudiera, le quitaría algunos a Martina. “Hay uno que me cae gordísimo, es como un corazón”, comentó sin poder evitar reír. Sin embargo, reconoció que hay otros que le parecen que le quedan bien a su hermana.

La conversación tomó un giro cómico cuando Martina explicó el significado de uno de sus tatuajes más comentados. “Es un corazón metido en una taza, pero todo el mundo dice que parece una sopa de mondongo o de menudencia”, dijo entre risas. Incluso los presentadores del programa se sumaron a la broma, señalando que parecía más una pechuga que no había sido desmenuzada o un sancocho mal servido.

Martina, gran favorita para conquistar el primer lugar en ‘MasterChef Celebrity’, aprovechó para aclarar que el diseño tiene un significado especial para ella, ya que combina su amor por el café y su conexión con el amor. “Lo importante es que me gusten a mí”, explicó. También admitió que se arrepintió de un tatuaje que se hizo en el pasado, pero decidió cubrirlo con otro diseño.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios comentaron la espontaneidad y autenticidad de las hermanas. Algunos destacaron la sencillez de Martina: “Me encanta su forma de ser”, mientras que otros no pudieron evitar opinar sobre los tatuajes: “Significa que tenía plata y se lo hizo” o “Me encantas, pero tus tatuajes me cuestan mucho”; “Marti, eres hermosa pero esos tatuajes en los brazos, nada que ver