Johanna Fadul tuvo delicado accidente en medio de reality “se me salió un disco de la columna”

Johanna Fadul ha sido una de als actrices colombianas que actualmente se encuentra participando en el reality de Telemundo ‘Los 50′ en Estados Unidos, donde ha logrado avanzar de manera significativa. Sin embargo, sicha participanción se vio interrumpida por un delicado accidente que tuvo al caerse de una estructura en medio de las grabaciones.

En medio de sus historias de Instagram, la actriz comportió detalles de lo sucedido, y donde además se le ve bastante lastimada por dicha caída.

Johanna Fadul tuvo delicado accidente en medio de la grabacigrabacion de un reality, ¿qué lesiones tuvo?

“Les cuento que tuve un accidente en una de las pruebas, estoy bien afortunadamente. Hay accidentes que pasan porque tienen que pasar. Tengo entendido que yo caí de frente porque yo perdí el conocimiento total. Estábamos en una estructura a tres metros de altura en un balance, se vence la estructura y caigo de frente. Esto es lo más grave que me pasa. Tengo un esguinse en el cuelo, y aquí tengo una fisura, solo es una férula y ya está. Este dedo lo tengo un poquito morado, y la rodilla también la tengo bastante adolorida y golpeada”, relató la actriz.

En la parte del texto que acompaña dicho video menciona “Esguince en el cuello y mano, se me salió un disco de la columna, fisura en la naruz, inflamación severa en la rodilla”. Si bien Johanna aclaró que está bien en términos generales, y que lo sucedido no pasó a mayores, también le envió un mensaje a aquellos que llegaron a mencionar que esto fue mentira y que realmente se había operado la nariz.

“Para los haters que dicen que me operé el cerebro, que estoy enferma de la cabeza pues no señores, yo no me hice ninguna cirugía de nariz. No fue ninguna cirugía, fue un accidente”. Además mencionó que tuvo que ser sometida a una recontrucción de labio por la misma caída que sufrió.