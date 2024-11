La edición 112 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició con el tema sobre el triunfo que tuvo la actriz Paola Rey con el que ganó un sobre que le permitía salvarse ella y ponerles delantal negro a sus compañeros o sacrificarse para mantener inmunes a los demás.

Sobre las estaciones había nuevamente una caja misteriosa por lo que la presentadora Claudia Bahamón le pidió a Jacques Toukhmanian, más conocido como Jacko, ser el primero en destaparla.

El actor consiguió dentro de ella crema de leche y una máquina para hacer pasta y 45 minutos de preparación, por lo que ante esto el chef Jorge Rausch lo retó a hacer lahmacun que tanto había querido preparar.

Y fue así como cada uno fue descubriendo lo que había en sus cajas, así como los tiempos destinados en un reto que tenía como fin una ventaja para escoger a una pareja y organizar a las otras para la salvación, pues seis participantes irán a eliminación.

Jacko y el lahmacun para su papá

Al culminar los tiempos el actor pasó al atril a ser evaluado por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch. Cuando llegó la presentadora manifestó el tiempo que estuvo esperando para verlo entregar el plato al que llamó “a mi papá”.

“No nos extraña ya que su sazón es al punto, es arribita, pero rico, bien sabroso las especias, la carnecita todo rico. El uso de la pastera para hacer la masa del lahmacun, bien, bien”, dijo Jorge Rausch.

Jacko ganó cachete de Jorge Rausch por receta de lahmacun en honor a su padre Foto: captura de YouTube

“A mí me gusta, pero un poco más de acidez en la salsa para que compita”, indico Nicolás de Zubiría. Entre tanto, Adria Marina dijo que “a mí creo que es suficiente el sabor que está en esta parte para que la salsa lo necesite, yo creo que hace una pareja perfecta”.

Pero al despedirse Jorge Rausch le pidió acercarse, pues le esperaba el trigésimo cuarto cachete de lo que va de temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. “Me devuelvo con el cachete adolorido, o sea, Rausch me cogió el cachete y casi que me hizo daño un poquito de la fuerza que me hizo”, dijo Jacko.