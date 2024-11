Hijo de la ‘gorda’ Fabiola reaparece en redes sociales después de dos meses del fallecimiento de la humorista

El pasado 19 de septiembre Colombia tuvo la lamentable noticia del fallecimiento de Fabola Posada, conocida en el mundo del humor como la ‘Gorda’ Fabiola debido a complicaciones de salud en un centro asistencial de la capital del país. Su inesperado fallecimiento no solo enlutó al mundo del humor en el país, sino que su familia también se notó evidentemente devastada por esta noticia.

Para ‘Polilla’, quien también tiene una vida pública debido a su trabajo, se ha mostrado ante los medios de comunicación bastante destrozado por haber perdido al amor de su vida.

¿Qué dijo el hijo de la ‘gorda’ Fabiola tras reaparecer en redes sociales?

Después de dos meses de duelo, el hijo menor de la humorista reapareció en redes sociales con dos mensajes claves: Primero, recordando a su madre con mucho amor, y segundo, anunciando un nuevo capítulo en su vida “Un 19 e septiembre mi vida cambió, la mujer que amé durante 25 años ya no está con nosotros en esta plano terrenal, y pa’ qué les miento, fue hijuep..mente duro. Pero también fue un periodo donde aprendí muchas cosas, y esas cosas me parece que en vez de quedármelas yo compartírselas, de pronto alguien lo nececite, conozca alguien que necesite escuchar esas palabras, y yo que sé, quizá a ustedes les gusta el chisme, a mí también, y acá los vamos a contentar con eso y más. De aquí se viene un nuevo capítulo en mi vida, es algo lindo, es algo con propósito y espero que quienes esuvieorn acá desde el principio o quienes apenas se unieron, me acompañen en este proceso, porque si, es un proceso estar acá, porque esta es mi primera vez grabando un viedo después de casi ocho semanas”, mencionó David.

Del mismo modo, invitó a sus seguidores a que le dejaran preguntas sobre este proceso que le ha tomado tiempo en recuperarse, y donde sin duda, quedó una huella imborrable.