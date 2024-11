Elena Rose y su EP ‘En las nubes con mis panas’: Un capítulo de espiritualidad y libertad en cada canción

A pesar de haber nacido en Miami, la niñez de Andrea Elena Mangiamarchi, más conocida como Elena Rose, la vivió en las calles de Puerto Rico y Venezuela, siendo el sabor y la música los principales protagonistas, pues fue allí precisamente donde se enamoró de cada ritmo, melodía y letra lo que la llevó a seguir aquel talento que termina movimiento cada fibra de su corazón.

PUBLICIDAD

En medio de una conversación con Publimetro, Elena Rose habló del inicio de su carrera y los pasos recorridos para convertirse en una de las artistas más representativas de la industria actualmente. Aunque en principio este camino no fue sencillo, comenzó a cantar en bares, restaurantes, eventos y fue justo en uno de ellos donde conoció al hombre que sería puente clave para dar a conocer su talento, ya que comenzó grabando los demos que escribía. Sin embargo, el propósito que tenía para aquel momento era explotar su rol a nivel creativo, enamorándose de la composición y también siendo pieza fundamental de grandes artistas, pues está detrás de letras de Selena Gómez, Rauw Alejandro, Becky G, entre otros.

“Para mí cantar siempre ha sido como la manera de ser yo misma y la más natural que puede existir y después me enamoré de las palabras y yo creo que eso también hoy en día ha tenido sentido para mí como toda mi gran transición he entendido por qué las cosas han pasado y como han pasado”.

Luego de varios años de estar enfocada en la sensibilidad y la historia detrás de cada una de sus letras, Elena supo que iba a estar ante los micrófonos y recorriendo escenarios, ya que para el 2020 le dio paso a su rol como cantante, decisión que marcó un antes y un después en su carrera: “Decidí lanzarme como solista cuando el mundo se estaba acabando, en la pandemia, para mí fue como que ah, okay, esa es mi señal. Entendí que no podía irme sin haberle dejado eso al mundo, así fuese algo que funcionara o no y en ese momento de mi mente entendí que había algo de mí, que yo tenía que dar y siento que hoy en día en mi música también se muestra eso, entendí que no me había equivocado y que yo quisiera que todo el mundo entendiera eso, que tú tienes algo único que solamente tú puedes darle al mundo”.

En medio de seguir explorando y como lo menciona, mostrarle al mundo su talento, Elena Rose sorprendió a sus fans lanzando recientemente su EP ‘En las nubes con mis panas’ y que para ella reúne lo que ha sido su carrera: “abraza prácticamente todo mi proceso hasta ahora. Todos estos colegas, compañeros y hermanos con los que he trabajado desde hace años que hemos hecho un montón de trabajos bellísimos que ahora crean en mí y que se quieran sumar a mi proyecto, es algo que me conmueve un montón y me hace muy feliz porque el mensaje se sigue solidificando más. Es una carta de presentación para la industria que yo creo que plasma muy bien, cuál va a ser mi rol en todo esto”.

Consciente, libre y feliz: así denomina Elena Rose su nuevo EP

Más allá de lanzar nueva música, la venezolana-estadounidense tiene claro que cada una de sus composiciones deben contar con aquellas raíces que terminan contando una historia que han sido las que la han llevado a conectar con sus seguidores, motivo por el cual el título de este EP ‘En las nubes con mis panas’, cuenta con un significado que remonta a su niñez, pero que a pesar de los años sigue estando latente en su diario vivir y que también guarda un sello de lo que significa su espiritualidad: “Decidí titularlo así porque yo desde que era muy chiquita siempre me decían, es que tú vives en las nubes. Ella siempre está las nubes. Ella siempre está su mundo en las nubes y porque es un lugar que con los años le fui dando mucho, amor. Yo digo que es como una casita que dicen las nubes y cada canción de este EP es una esquina de ese lugar.

Representa mi pensar como siento, como veo la vida, las cosas que considero importantes en esa casita siempre e inclusive fue donde comencé mis conversaciones con Dios, mi relación con Dios que para mí es tan importante. Este proyecto también viene acompañado de una gran documentación, cada canción tiene un capítulo que tiene estos pequeños mensajes o herramientas de inteligencia emocional que pueden acompañar a cualquier persona que quiera estar bien, que quiera seguir caminando en este mundo que no todos entendemos completamente, pero que tenemos que hacerlo y que vinimos a hacer algo especial”.

PUBLICIDAD

La esencia que refleja cada canción en ‘Las nubes con mis panas’:

El EP de Elena Rose compuesto por ocho melodías, cuenta con canciones que también enaltecen a Colombia y el cariño que la cantautora siente por el país, entre ellas se destaca ‘Guatapé', junto a Greeicy Rendón, destacando también la admiración que siente por el recorrido musical de la caleña:

“A un país que quiero mucho, yo conecto muchísimo con Colombia, especialmente con Medellín, porque tengo recuerdos y he vivido cosas tan lindas, me he sentido tan en casa, tan recibida, querida, que para mí es una canción que abraza ese respeto que le tengo al país. En este caso con una mujer que admiro infinitamente que también representa lo que para mí es la mujer colombiana, la mujer latinoamericana guerrera fuerte, llena de amor, de sueños y de tantas cosas para darle a este mundo”.

Además de esta composición, el nuevo EP de Elena también cuenta con otros géneros y grandes artistas que buscan exaltar cada letra y ritmo a partir de su propia esencia como lo son Álvaro Díaz, Scarlett Linares, Neutro Shorty, desde la música llanera hasta una fusión urbana, pero el toque especial, por supuesto, tiene que ver con la versión acústica de ‘Me lo merezco’, uno de los grandes éxitos de esta cantautora.

“Siempre cuando escribo una canción, hablo de algo que me pasó, realmente hablo de mi vida. Hablo de algo que sentí, hablo de una perspectiva personal o puede ser también de las personas que están conmigo en esas canciones, son mis amigos, son personas que al final del día yo siento que somos compatibles con un montón de cosas que tenemos ideas y valores parecidos y eso también es como una manera de reflejarme a mí en las personas que yo quiero. Siento que también soy gracias a las personas, que yo quiero, admiro y respeto y este álbum tiene eso por todos lados, entonces es como pedacitos de mí”.