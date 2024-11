Paola Rey sacó las garras en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y la tildaron de “villana”

El capítulo 111 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ fue de un reto de caja misteriosa con diferentes salsas y atún, junto a otros elementos con los que tenían que hacer un plato de alta cocina para ganar un sobre del que se desconocía su contenido.

PUBLICIDAD

Lea también: Claudia Bahamón le reclamó al top 8 de ‘MasterChef Celebrity’ por desaire a Cony Camelo

Los platos mejores platos de la noche fueron los de Martina ‘La peligrosa’, Carolina Cuervo, Caterine Ibarguen y Vicky Berrío quienes estuvieron en la lucha, pues fueron halagadas por sus preparaciones, pero no eran suficientes para ganarle al de Paola Rey.

Paola Rey gana el reto, pero terminó asustada

Al final del reto terminó siendo Paola Rey la ganadora, pues fue el mejor plato con una preparación que la rompió en el atril no solo en presentación sino en sabor cómo tiene acostumbrado hacerlo. Al ser llamada por Claudia Bahamón para abrir el sobre la actriz no se veía muy feliz, ya que iba temerosa de lo que contenía este.

“Ya me asusté, no le dejan a uno celebrar en paz porque ya le están amenazando con que tiene que tomar una decisión”, dijo Paola Rey a lo que Claudia Bahamón respondió “saca la maldad porque, mejor dicho, estas decisiones así no más no, yo estoy que lo abro, pero no lo voy a abrir. Ábrelo tú.”

La frase “no más niña buena” parecía sonar cuando a la actriz Paola Rey le tocó abrir el sobre que le tenía Claudia Bahamón en el que había dos opciones: sacrificarse y ponerse un delantal negro para salvar a sus compañeros o ponerles el delantal negro a todos y salvarse ella.

Paola Rey le puso delantal negro a todos

Paola Rey escogió salvarse ella, por lo que los otros siete participantes pasaron a retirar su delantal negro en medio de las disculpas de la actriz, pero estos bromearon al respecto, pues tenían claro que había que tomar una decisión.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en los testimonios individuales la tildaron de “villana” esto debido a su carácter dulce y noble que le sugerían los chefs dejar a un lado para sacar las garras en la competencia.

“Ella está con un nuevo aire de maldad que le viene muy bien” dijo Jacques Toukhmanian mientras que Caterine Ibargüen agregó que “es que ella siempre ha sido villana escondida”. Por su parte, Carolina Cuervo manifestó que Paola “tiene la maldad a flor de piel ¡Me encanta!”.