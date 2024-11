“Me van a estrangular”: Actriz del ‘Cuartel’ criticó la amistad entre Marcela y Patricia en ‘Betty la fea’

En octubre de 2024, la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ celebró 25 años desde su estreno en la televisión colombiana a través de RCN. Aunque inicialmente parecía ser otra producción más de Fernando Gaitán, se consolidó como la producción dramática más famosa de la historia, con el mayor número de adaptaciones en el mundo.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Marcela Posada se pronunció sobre el trato que recibió Martha Isabel Bolaños en ‘La Casa de los Famosos’

La historia de amor entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza sigue cautivando corazones, y en julio de 2024 regresó en forma de secuela, transmitida por Amazon Prime Video. Esta nueva entrega reunió a gran parte del elenco original, despertando la nostalgia de millones de seguidores que revivieron momentos memorables de la trama.

Recientemente, Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, encendió las redes sociales al participar en un trend que sugería que Armando no debió casarse con Betty, sino con su personaje, Marcela. Este comentario causó debate entre los fans, pero ahora otra controversia ha surgido, esta vez protagonizada por Marcela Posada, conocida por su papel como Sandra, apodada ‘La Jirafa’.

Posada se refirió a la relación de amistad entre Marcela Valencia y Patricia Fernández, interpretada por Lorna Cepeda, señalando que Marcela no fue una buena amiga con la peliteñida. Según Posada, la actitud de Marcela fue insensible al no apoyar a Patricia durante su crisis económica y el embargo de su Mercedes-Benz. “Si alguna del Cuartel hubiese pasado una situación como la de Patricia, ellas habrían hecho cualquier cosa por ayudarla. En cambio, Marcela no la ayudó ni la aconsejó, solo se burlaba de su tristeza, aunque Patricia le debía mucho dinero”, afirmó.

Las declaraciones de Posada generaron una ola de reacciones en redes sociales. Lorna Cepeda respondió al comentario con humor, escribiendo: “Estoy de acuerdo contigo, Marce, jajajajaja”. Natalia Ramírez, por su parte, comentó: “¿Qué, quéeeeeee? ¡Le debía la vida! Jajaja”.

Los seguidores también opinaron, señalando que el ‘Cuartel de las feas’ representaba una verdadera amistad, solidaria y leal, mientras que Marcela y Patricia tenían una relación más superficial. Esta discusión demuestra que, 25 años después, ‘Betty, la fea’ sigue siendo un fenómeno que mantiene viva la conversación entre sus fans y su elenco.