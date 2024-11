Julio Sánchez Coccaro ha sido uno de los actores de la televisión colombiana que ha marcado a los colombianos por sus diferentes apariciones en la pantalla en producciones como ‘La María’, ‘La Rosa e los Vientos’, ‘Hasta que la plata nos Separe’, ‘Oye Bonita’, entre otras; además siendo parte de diferentes obras de teatro. Dichas interpretaciones han hecho que Julio sea recordado con mucho cariño por los colombianos.

Hasta este 2024, Julio se ha hecho tendencia en redes sociales por hacer diferentes bailes en TikTok junto a su hijo el también actor Variel Sánchez.

Julio Sánchez Coccaro y su encuentro con Virgen de Fátima que le salvó la vida en el hospital

Pese a los triunfos y el reconocimiento que ha tenido en sus años de carrera, no todo ha sido gloria, ya que él mismo contó en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’, Julio Sánchez Cóccaro contó al detalle su encuentro con la Virgen de Fátima cuando estuvo en delicado estado de salud en el hospital. Al inicio del relato, contó que todo empezó por una tos y lo que parecía un malestar general, pero que luego se complicó por una neumonía lingula (colapso de los pulmones) y el parte médico no era tan bueno que llegó a preocupar un poco a su esposa, fue cuando tuvo la aparición de la Virgen de Fátima .

”Me despierto, y veo a los pies de mi cama una figura brillante blanca con una corona espectacular, y yo no sabía quién era. Yo miro y me asusto un poco, pero me daba mucha tranquilidad. Empieza a levitar por mi derecha, me pone las manos en el pecho, me mira fijamente a los ojos, mentalmente porque no le vi la cara, pero yo sabía que estaba mirándome fijamente a los ojos y me dice ‘Todo va estar bien’ mentalmente. Se devuelve, va a los pies de la cama y yo de inmediato quedo dormido”, mencionó el actor.

Después de dicho encuentro en cuestión de horas fue dado de alta. Además, mencionó el rastro que dejó dicha aparición en la habitación de su casa “Era un altillo, cierra la puerta y yo veo a Fátima ahí que se apareció en la pared”.

Del mismo modo, señaló que después de ese suceso va todos los días a misa, convirtiéndose en su terapia.