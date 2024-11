El error que cometió Noticias RCN en una de sus transmisiones; en redes no lo perdonan

Noticias RCN es uno de los informativos principales del Canal RCN, estando presente a lo largo de las tres emisiones, ofreciendo así un amplio panorama en materia política, económica, social, cultural y deportiva. Como puede ocurrir en cualquier otro formato, las fallas terminan apareciendo y hace pocos días, este fue el error que cometió Noticias RCN en una de sus transmisiones.

En cada una de las emisiones son diferentes los presentadores y periodistas, quienes se encargan de acompañar a los televidentes y que cuentan con una amplia experiencia, así como también una acogida por parte del público. Sin embargo, desde hace varias horas han sido diversas las declaraciones por parte de usuarios en las redes sociales, en las que evidencia que el noticiero habría cometido un error que tuvo que ver precisamente con un anuncio.

La noticia tuvo lugar luego de que se anunciara a Miguel Polo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, sin embargo, la imagen evidenciada durante la emisión no se trató de este político, sino, por el contrario, de Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, lo que habría generado esta confusión habría sido precisamente, el mismo nombre y primer apellido de estas figuras.

Este mencionado acto fue compartido por un sinfín de usuarios en la cuenta de ‘X’, quien tampoco dudaron en dar su opinión frente a esta situación: “Yo creí que era fake, pero no. En Noticias RCN publicaron de la elección de Miguel Polo Rosero como nuevo magistrado, pero pusieron la foto de Miguel Polo Polo”, “Alguien no tendrá que ir a trabajar mañana. En Noticias RCN hay una vacante”, “Esto no puede ser verdad. Señores, esto es cierto”, “Juro, que pensé que era un montaje”.

¿Quiénes son los nuevos presentadores de Noticias RCN?

En los últimos días, han sido varios los cambios por parte de Noticias RCN, contando así con nuevas caras, quienes le darían un nuevo aire al informativo. El primero de ellos fue con la participante de ‘MasterChef Celebrity’, Caterine Ibarguen, en la sección deportiva.

Y días más tarde, Dominica Duque y Sebastián González, de ‘MasterChef Celebrity’ y ‘La casa de los famosos’ respectivamente, llegan a formar parte de la sección de entretenimiento. Sin dejar de lado, que quienes estarán al frente de la emisión principal son Mónica Jaramillo y Juan Manuel Acevedo.