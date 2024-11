Dominica Duque habló de su posible salida de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

El capítulo 111 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dio inicio a un nuevo ciclo luego de lo que fue la eliminación de la actriz Cony Camelo en la edición anterior que generó opiniones divididas y también celebración por parte de los más fervientes televidentes del reality de RCN.

Al top 8 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ les esperaba una caja misteriosa con diversos elementos como salsas y atún para hacer un plato en 60 minutos con despensa abierta para una ventaja que se conocería al final del reto.

Culminado el tiempo cada uno fue pasando al atril ante los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch a ser evaluados. La periodista Dominica Duque llegó con un plato al que llamó “simplicidad” que era una quinua con un encurtido de cebolla junto a un atún curado en las salsas que le tocaron. Junto a la avena que dejó en una punta y maní sobre el atún.

El primero en probar fue Jorge Rausch quien en su rostro no disimuló el desagrado por uno de los elementos del plato, pues indicó que todo estaba bien, pero “cuando la mezcla uno con esta vaina hace un efecto rebote horrible, es muy feo”. Ante la crítica la periodista le dijo que lo sentía, pero el chef remató con un “no, no lo sienta; pruébelo más bien”.

Dominica Duque argumentó que Jorge Rausch se metió una cucharada muy grande, pero seguido llegó el turno de Nicolás de Zubiría quien indicó que “encima la cebolla encurtida no ayuda para nada. acá tienes sabores ácidos y salados y acá le metes dulce y uno creería que se van a balancear, se van a complementar, pero es que no se hablan bien. Sobre todo, porque hay una acidez marcada en ambos que no hace que esté rico”.

Finalmente fue el turno de Adria Marina quien le indicó que no entendió la estructura del plato y que en comparación con la de sus compañeros la suya estuvo muy básica. “Utilizando mala técnica y no considerando los sabores, el resultado final no es rico, pero yo creo que no es tan horrible como lo cuentan”, dijo Adria Marina.

En los testimonios individuales Dominica Duque habló sobre lol que sería su futuro próximo en la competencia, pues las falencias de su plato la dejaban sin opción de una posible salvación, por lo que se adelantó y dijo que “me quedan muchos días para recuperarme, y si no, eliminación. En eliminación… ¡Yo no me dejo sacar!”.