Así fue como Juan Pablo Llano, de ‘MasterChef’, le dio la bienvenida a la Navidad en su casa

Juan Pablo Llano continúa destacándose como uno de los favoritos en la competencia culinaria ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Su creatividad, habilidad y sazón lo han posicionado entre los mejores ocho participantes del programa de RCN. A lo largo de la temporada, el actor ha demostrado su capacidad de adaptarse a los exigentes retos gastronómicos, logrando platos que han conquistado tanto a los jueces como a los televidentes.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto para Llano. En el último desafío, presentó un plato basado en atún, aguacate y salsas, que, aunque sabroso, no alcanzó los estándares de alta cocina esperados en esta etapa decisiva del programa. Los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina coincidieron en que su preparación carecía de los elementos que marcan la diferencia en un plato de competencia. Aceptando las críticas, Juan Pablo comentó: “No me voy a poner a defender lo indefendible”, reconociendo que su ejecución no cumplió con lo que tenía en mente.

Más allá de los retos en la cocina, el actor también se ha mostrado activo en redes sociales, compartiendo momentos especiales con su familia en la preparación para la Navidad. En un clip publicado en las historias de Instagram de su esposa, Catalina Gómez, se ve a Llano colocando luces navideñas en el techo de su hogar. “Mi handyman. ¿Mi amor, qué haces?”, le pregunta Catalina, mientras él responde: “Imagínate, aquí. Decorando, corrigiendo”.

La celebración familiar no quedó allí. En otro video, Juan Pablo aparece junto a su hija Violeta, disfrutando del momento de decorar el árbol de Navidad. Estas publicaciones demostraron el espíritu festivo del actor y su dedicación a crear un ambiente cálido y alegre en su hogar.

Llano, conocido por su talento actoral, ahora combina su pasión por la cocina con su rol de esposo y padre, dejando en claro que no solo brilla frente a las cámaras de ‘MasterChef Celebrity’, sino también en su vida personal.