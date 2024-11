Conozca a Juliana Gómez de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Su nombre es Juliana Gómez, tiene 36 años y es una de las actrices que forman parte de la lista de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada que inició las votaciones el pasado lunes 18 de noviembre.

Juliana Gómez reveló algunas cosas de su vida en lo que es su video de presentación como parte del tercer grupo para las votaciones del reality de RCN y confesó no solo sus fortalezas, sino su debilidad.

“Estoy recién casada, estoy estrenando matrimonio y no tengo hijos. Yo me defino como una mujer con carácter, muy comprensiva, más que hablar me gusta escuchar, pero cuando es mi turno, hablo”, dijo Juliana Gómez.

Precisó que quiere ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ porque desea que la vuelvan a recordar, además de ponerse a prueba ella misma, pero en especial a su carácter.

“Tenía muchos conflictos porque siempre he sido de carácter fuerte, que me vean tal cual soy ¡Soy muy real! ¡Todo se me nota! Yo soy muy mironcita, me gustan los músculos, mi esposo puede estarme viendo, pero él sabe”, agregó Juliana Gómez.

Indicó que es de situaciones de doble sentido las cuales considera pueden aportar alegría y un ambiente diferente dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Una de las cosas que no le gustan es la falta de aseo y el desorden, pues estas personas desordenadas en su vida están en todas partes.

Finalizó aseguran que es una persona absolutamente real y que si quieren ver belleza dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ entonces deben votar por ella. Es de recordar que Juliana Gómez conforma el tercer grupo con Margarita Reyes, Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya. Así como con Nanis Ochoa, quien fue expulsada de la primera temporada del reality de RCN y con ellas Elizabeth Loaiza y Alejandra Pinzón.