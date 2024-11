Bogotá vivirá la magia de PinkFloyd con el concierto filarmónico

Este 22 de noviembre de 2024, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán abrirá sus puertas para un evento musical sin precedentes: Pink Floyd Tributo Filarmónico. En conmemoración del icónico álbum “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, la Filarmónica Metropolitana D.C, junto al grupo homenaje Pigs on the Wing invitan a un viaje sonoro que dejará una huella imborrable en la memoria de la capital.

Pink Floyd Tributo Filarmónico reunirá a más de 40 músicos en escena, quienes interpretarán las legendarias canciones de este álbum que ha dejado una huella profunda en la historia del arte, la música y la cultura popular. El espectáculo contará con la participación especial de Pigs on the Wing, quienes, junto a la Filarmónica Metropolitana D.C., transportarán al público a los sonidos envolventes y emotivos de temas como “Breathe (In the Air)”, “Time”, “The Great Gig in the Sky”, “Money”, “Us and Them”, y “Brain Damage”, entre otros.Este evento promete ser una celebración épica de la música de Pink Floyd, fusionando la grandeza de la música filarmónica con la esencia rockera de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

Entradas Pink Floyd Filarmónico

Compra tus entradasUno de los escenarios más importantes de la ciudad, el Teatro Jorge Eliecer Gaitán se viste de gala para traer la experiencia filarmónica del gran concierto tributo de Pink Foyd en vivo.

Platea delantera: $225.000 + servicio

Platea posterior: $195.000 + servicio

Palco: $222.000 + servicio

Balcón delantero: $160.000 + servicio

Balcón posterior $140.000 + servicio

Entradas a la venta en TuBoleta.com La edad mínima para asistir al concierto es de 14 años, y el evento comenzará a las 8:00 pm. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia musical única que celebra uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock.