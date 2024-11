A Martina ‘la peligrosa’ le falta eliminar a una de las peores concursantes de ‘MasterChef’

Martina ‘la peligrosa’ al llegar a esta nueva temporada de ‘MasterChef’ tenía un reto bastante grande: tener el mismo nivel culinario de su hermana Adriana Lucía, quien había ganado este mismo reality en dos temporadas anteriores.

Pese a que inició un poco miedosa e insegura, la cantante del Carito Córdoba ha ido mejorando con el paso de cada episodio, a tal punto, que ha sido una de las más temidas por el resto de famosos dentro de la competencia, incluso, siendo señalada como una de las favoritas a ganarse esta temporada del reality de cocina.

¿A quién quiere eliminar Martina ‘la peligrosa’ de ‘MasterChef’?

En uno de los más recientes capitulos del reality, Martina se refirió a las participantes más “flojas” del reality: “A las personas que veo con menos nivel a estas alturas de la competencia son Dominica y Cony”, señaló la cantante.

Teniendo en cuenta que la actriz y cantante Cony Camelo fue la reciente eliminada de ‘MasterChef’, Martina junto al resto de comtedores tendrían el reto de eliminar a Dominica, una de las participantes más controversiales por la audiencia en redes sociales. Martina junto a Paola Rey se han consoliado como las posibles finalistas del reality junto a Jacko.

¿Por qué Martina se apoda ‘la peligrosa’?

Aunque muchos no lo sepan, el apodo de ‘la peligrosa’ se debe a su abuelo, quien tiene toda una historia detrás. En su momento, la cantante mencionó: “Mi abuelito me puso el nombre Martina ‘La Peligrosa’ (…) La historia del nombre es, en la época en la que yo nací estaban presentando una novela de un personaje que estaba loco, y se llamaba Martina ‘La Peligrosa’ y mi abuelo era de ponerle sobrenombre a todos los nietos y a mi me tocó ese (…) Solo que mi abuelo falleció hace un año”.