Yaya Muñoz le declaró la guerra a Melissa Gate de ‘La Casa de los Famosos’

Su nombre es Dahian Lorena Muñoz, pero le dicen Yaya, y es una periodista, así como presentadora que tiene 31 años, además de estar soltera, que es uno de los rostros que forman parte del tercer grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Y es que desde el pasado 4 de noviembre se activaron las votaciones para sea el público el responsable de elegir a varios de los participantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que llegará por las pantallas del canal RCN en 2025 y en la que ya se confirmó a los creadores de contenido Melissa Gate y Emiro Navarro.

Esta no es la primera vez que la periodista llega a un reality, pues en su video de presentación reiteró que ya estuvo en otro como lo es Guerreros y donde tuvo encontronazos con la polémica Melissa Gate.

“Soy divertidísima, pero a veces me toca controlarme, porque yo soy de las que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Cuando algo me molesta, creo que no pienso. No soy de las que respiro y voy a pensar qué voy a hacer, no. ¡La cabeza se me calienta! No soporto a Melissa Gate, yo ya estuvo con ella en un reality con ella y ay Dios mío es complicadísima. Las personas así no las soporto. Por favor que le pongan una almohada y la callen”, dijo Yaya Muñoz.

Indicó que se dejaría tentar de peleas, y considera que puede que todavía se provocadora, pero que no quisiera despertar nuevamente ese tema, porque ya no es así y precisó que el que está quieto, se deja quieto.

“Yo quiero entrar a La Casa de los Famosos porque siento que a esta casa le hace falta una Yaya. Soy chistosa, honesta, frentera, vamos a pasarla bueno como si nos fuéramos a morir mañana. Sin morronguerías no soporto eso. La que tira la piedra y esconde la mano. Lo único es que no haría en ‘tinguis tinguis’ porque mi papá está viéndome”, agregó Yaya Muñoz.

Finalizó diciendo que es una mujer renovada y que no llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a enseñar valores, sino a hacer lo que es y punto, por lol que invitó a votar por ella.