Claudia Bahamón defendió a Cony Camelo de sus ‘haters’ tras su eliminación de MasterChef

La actriz Cony Camelo apagó su fogón en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia la noche del pasado lunes 18 de noviembre, siendo su eliminación una de las más esperadas por la audiencia debido a la gran cantidad de ‘haters’ que ella acumuló por decir las cosas tajantemente. Tras su partida, la presentadora Claudia Bahamón decidió dejarle un emotivo mensaje en sus redes.

Paola Rey, Jacko, Juan Pablo Llano, Dominica y Cony llegaron a este reto con la esperanza de avanzar al anhelado ‘Top 8′, algo que no pudo lograr la mujer que interpretó a ‘Hilda’ en ‘Los Reyes, luego de que sus empanadas de pavo a las que llamó ‘Las tres cachacas’, no convencieran a los paladares de Rausch, Zubiría y Adría, jurados que le dieron ‘palo’ por llevarle dos de estos amasijos quemados.

Conocida la decisión unánime de los calificadores, las lágrimas se hicieron presentes en el set de ‘Nuestra Tele’, hasta el punto que todos elogiaron a Camelo por la actitud que tiene frente a la vida, al considerarse que ella es un “bicho raro” algo que “en esta sociedad tan enferma está bien”, como lo manifestó varias veces en su pantalla.

Este suceso impactó de gran manera a Bahamón, quien le extendió una emotiva carta a Cony mediante su cuenta de Instagram, donde acumula cinco millones de seguidores, mediante una publicación en la que expresó:

“En este viaje de MasterChef, has dejado una huella imborrable. Eres una mujer apasionada y esto junto con tu autenticidad han sido un reflejo de tu luz interior, y aunque tu personalidad fuerte y arrolladora haya generado opiniones divididas, no puedo dejar de reconocer la valentía y la fuerza con la que has enfrentado esta maravillosa aventura gastronómica. Gracias por recordarnos la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Gracias por tu entrega y por mostrarnos que la verdadera grandeza radica en ser auténtico. Todo mi cariño para ti y mi deseo siempre para que brilles en cada uno de tus futuros proyectos”.