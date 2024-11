Diego Camargo de ‘Comediantes de la Noche’ confesó por qué ya no se habla con Ricardo Quevedo

“Comediantes de la Noche” fue un programa de stand-up comedy trasmitido por el canal RCN, que cautivó a la audiencia colombiana durante varios años gracias a sus humoristas carismáticos y sus ingeniosas rutinas, entre los comediantes que hacían parte y se volvieron reconocidos nacionalmente están Alejandro Riaño, Ricardo Quevedo, Ivan Marín, Alejandra Azcarate, Antonio Sanint, Freddy Beltrán, además de que contaban con una gran variedad de invitados. Para el año 2013 el programa llegaría a su fin, pero las razones exactas de su cancelación nunca se dieron con claridad, cada uno de los integrantes siguieron trabajando en sus proyectos personales.

PUBLICIDAD

En el caso específico de Diego Camargo, siguió trabajando en el ámbito del humor y por supuesto de cerca con el entretenimiento, al igual que Quevedo que adicionalmente lo pudimos ver en una faceta como actor, mientras el programa estuvo al aire se podía notar la gran unión que tenían todos, pero con el paso del tiempo muchos ya no se volvieron a encontrar. Camargo estuvo recientemente en entrevista con ‘Impresentables’ el comediante habló acerca del porqué ya no se hablaba con Ricardo Quevedo, si bien no dio las razones exactas, todo indica que fue por diferencias en el ámbito de la comedia, en lo que no se lograban entender, al respecto se refirió:

“A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero teníamos puntos de vista totalmente distintos de qué debía ser la comedia y mi obsesión ha sido que la comedia funcione, que haya nuevos comediantes en todos lados, que hablen de todo, que uno tenga que estar haciendo comedia mirando para todos lados” agrando que aún se saludan, pero su relación no va más allá.

“Nosotros nos hemos encontrado, somos muy cordiales, pero no hay amistad. Yo sí quise muchas veces resolver mis temas y mis dolores, porque eso duele”, señaló.