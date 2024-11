Candidato a ‘La Casa de los Famosos’ Valentino Lázaro reveló su intento de romance con Polo Polo “Me caía”

En las últimos días Polo Polo ha estado en el ojo de la opinión pública por haber retirado las botas pintadas como acto simbólico de las madres de las víctimas de los falsos positivos de Soacha y meterlas a una bolsa de basura. El acto que ha sido repudiado por los demás congresistas, colombianos, y las madres.

Para completar la semana de polémica, se suman las declaraciones del creador de contenido Valentino Lázaro, donde menciona que el congresista le estuvo coqueteando en un evento.

Creador de contenido Valentino Lázaro reveló su intento de romance con Polo Polo

Valentino Lázaro quien estuvo disputándose un cupo para entrar a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ reveló detalles de su encuentro con el congresista Polo Polo. En una entrevista con el programa XYZ de RCN contó “Imagínense que yo estaba en la 85 tomándome un coctel con un amiguito, y Polo pOlo me vio y empezó a cruzar por todo el bar y llegó hasta donde yo estaba y me dojo ‘Te sigo desde el Poli amor, pero quiero que sepas que eres mucho más lindo de frente, y yo le dije ‘Soy de izquierda’ jajajaj lo dije para joderlo. Se alejó, me empezó a seguir y como que me cayó”.

Del mismo modo se sorprendió que el congresista no ha aceptado públicamente su orientación sexual. También se refirió bajo qué circuntancia se involucraría con el congresista “Yo me comería a Polo Polo si no vuelve a hablar en la vida, porque el man está que se ejercita y está cogiendo musculito. Si le cocen la boca y un shot, le voy a Polo Polo... ¿Por qué tenemos tan normalizado que Polo Polo hable?”.