“Descarados” Las críticas a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras su llegada a los Latin Grammy 2024

Una nueva cita musical se llevó a cabo en Miami con los Latin Grammy 2024. Durante toda una semana se lelvaron a cabo los Latin Grammy en Miami. Pese a que el eje central de este encuentro musical, es la música, es imposible pensar en uno que otro rumor o escándalo que esté sucediendo en la vida de los artistas, que en esta oportunidad fue el de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se hicieron presentes en la gala principal.

Críticas a Nodal y a Ángela Aguilar tras su llegada a los Latin Grammy 2024

En la alfombra roja de los Latin Grammy llegó la pareja más polémica del momento causando diferentes reacciones. Si bien la prensa hizo su trabajo al realizar las respectivas fotografías, en edes sociales se tomaron la tarea en realizar diferentes comentarios como “Y siguen teniendo el descaro de aparecer juntos”, “Que triste que por la última foto, no podamos darle like”, “Yo le quite el Like al ver la última foto! Sorry”, “Todo iba bien hasta que vi la última foto y tuve que quitar mi like”. Y es que en la galería fotográfica publicada por TNT ubicaron a la pareja de últimas, causando esa reacción en los internautas.

Por otra parte, en ‘X’ los comentarios en contra de la pareja también fueron negativos al reaccionar con memes y frases en contra de la pareja de cantantes mexicanos.

Cabe recordar que el artista galardonado como Persona del Año fue Carlos Vives, dejando en alto su legado musical y la tradición sonora del país, además de enaltecer todos sus años de trayectoria en la música, donde también le ha dado visibilidad a nuevos talentos nacionales.