Sofía Castro estrena su sentimental canción: “Lo peor de mí”

Sofía Castro es una reconocida cantautora bogotana, que inicio en el mundo digital hace varios años de la mano de YouTube, plataforma que le permitiría construir un sólido camino en el entretenimiento y sobre todo en las redes sociales. Sofía define que hizo parte de la segunda generación de “youtubers” que abrieron este campo en Colombia, pero su contenido y sobre todo su talento también estaba enfocado hacia la música. Por ese motivo, la también creadora de contenido sigue abriendo camino en este ámbito, entregando melodiosas canciones con letras que salen de su corazón.

El año 2024 ha estado lleno de grandes logros para la cantante, al lograr posicionarse como una de las artistas más prometedoras del género pop latino en el país, alcanzando una gran audiencia que se ha dejado cautivar con su dulce voz, sus conmovedoras letras y sobre todo su personalidad tan carismática y real.

Además, la cantante contó que espera pronto llegar a escenarios más grandes, de talla de un festival y que por supuesto está en sus planes un posible álbum o EP para lo que viene en su carrera.

En exclusiva con Publimetro, Sofía describió su nueva canción como una tema muy personal, en el que se reconoce que muchas veces se falla, pero quizá es tarde para reconocerlo, lo que genera el tormentoso sentimiento de culpa:

“‘Lo Peor De Mi’ habla de un sentimiento de culpa, muchas veces sientes arrepentimiento, pero esa persona a la que deseas pedirle perdón ya no está presente, ya no hablan, ya no tienen relación alguna. También habla sobre tomar responsabilidad sobre tus acciones. Es sobre una persona que después de mucho tiempo asumió que ella también había cometido errores, y asumir esto también la libera.” Afirmó Sofía Castro.

Recordemos, que la artista viene de éxitos como: ‘Te juro que no miento’, ‘Ya te supere’, ‘Bien por ti’, canciones que han demostrado el gran talento y el completo potencial que tiene la Bogotá para seguir ascendiendo.

La canción se estrena en la noche de este jueves 14 de noviembre a las 7:00 pm en Colombia y estará disponible en todas las plataformas de streaming, además de que también será estrenada con un video, que trae el particular concepto de “la silla vacía” teniendo en cuenta lo abierta que ha sido Sofía con los temas relacionados con la salud mental.

“Hay un ejercicio psicológico llamado ‘la silla vacía’ es un ejercicio para poder de cierta forma tener una conversación con esa persona con la que ya no tienes contacto, o ya no está en tu vida. Muchas veces sirve para esas personas que no pudieron tener un cierre y lo necesitan. A modo personal, todo mi proceso psicológico lo he expuesto por mis redes sociales, es algo de lo que me enorgullezco y si me he sentido observada y evaluada, como si estuviera en un experimento”