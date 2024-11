Mujeres arriesgaron a bebés y niños para colarse en TransMilenio

Diariamente, son millones los bogotanos que hacen uso del TransMilenio para llegar a sus lugares de estudio o trabajo, mismos que son testigos del reprochable comportamiento de algunos usuarios que hacen todo tipo de maromas para evitar el pago del pasaje, comportamiento que ha generado la imposición de más de 178.000 comparendos en lo que va del 2024, según cifras de las autoridades. Uno de estos actos de evasión se volvió viral en redes y causó gran indignación por el hecho de que mujeres pertenecientes a una comunidad indígena pusieron en riesgo a sus hijos para ‘colarse’.

PUBLICIDAD

La usuaria de TikTok, Karen Suárez, fue la encargada de subir un clip en el que se ve a estas féminas pasar a sus bebés por debajo de uno de los nuevos torniquetes que se pusieron en el Portal Américas, acto que fue antecedido por el paso de otros menores de edad por el mismo sitio. Este cuestionable acto causó indignación en la ciudadanía, sentimiento que fue manifestado por medio de los comentarios del video.

“Pero los del ICBF están ocupados con la canción +57″, “Hay que ponerse en la situación de otras personas, tal vez no les alcanza porque el pasaje está caro”, “L gente hace lo que se les da la gana, y más ellos que no se pueden tocar”, “Y los de seguridad haciendo nada”, “TransMilenio, La policía y el Distrito Indiferentes”, “No he visto la primera vez que ellos paguen el pasaje”, y “Ellos hacen lo que quieren con Bogotá”, fueron algunas de lasa reacciones.

Este tipo de actos contrastan con la disminución del 1% en temas de colados, que para el año en curso es de 14,3% en lo referente a las troncales del sistema; logró que está asociado a la inversión de más de $71.000 millones de pesos para el desarrollo y la gestión en temas de evasión del pago; sumado a la incorporación de las puertas anticolados, torniquetes estilo mariposa y los que van de piso a techo.