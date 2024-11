Catalina Cardona presenta su EP debut en la música: ‘Con amor’

Catalina Cardona es una joven artista colombiana de pop-urbano, quien desde temprana edad ha estado muy cerca del mundo del entretenimiento, esto debido a la actuación y también su inicio en redes sociales, subiendo videos desde los 13 años. Ahora, la artista se ha dedicado de lleno a su proyecto musical, lo que le permitió entregar su EP ‘Con Amor’, el cual cuenta con seis canciones que reflejan una etapa diferente del amor, explorando géneros como el pop, reguetón, disco y el afrobeat.

Adicionalmente, Catalina es hija de la reconocida actriz Ana María Trujillo y Francisco Cardona, quien es hermano del también actor Manolo Cardona. En cuanto a la actuación, al igual que sus familiares, ha tenido la oportunidad de participar en diferentes producciones como ‘Like, la Leyenda’, de Televisa; y ‘Candy Cruz’, de Max. Algo que destaca de Catalina es que también lleva un buen tiempo creando contenido para sus redes sociales, logrando una notable cantidad de seguidores, en su Instagram supera los 200 mil, mientras que en video tiene más de 524 mil seguidores. Catalina Cardona estuvo hablando con Publimetro, dándonos más detalles sobre su ella y su carrera musical.

¿Cómo fue el proceso de creación de ‘Con Amor’? ¿Fue algo que planeaste a lo largo de mucho tiempo, o surgió de manera más espontánea?

Fue una mezcla de ambos. La creación de “Con Amor” empezó hace un año y medio. Siempre quise cantar, la música ha sido una pasión muy importante para mí. Es algo que siempre estuvo en mi vida, pero poco a poco se me fue dando la oportunidad, primero a través de las redes sociales y luego en el mundo actoral. Después de un tiempo, me contactaron para empezar con la música. Ha sido un proceso largo, que tomó bastante tiempo, pero también algo que surgió de manera más orgánica.

¿Qué te inspiró a explorar estos temas en tus canciones. ¿Son experiencias personales?

Sí, cada canción tiene una temática diferente. Cada una está relacionada con diferentes etapas del amor y lo que uno vive, ya sea estando en pareja o no. Es una temática que tratamos desde el principio. Todas las canciones reflejan cosas que me han pasado en mi vida personal, y especialmente “Fríos”, que es el track principal del EP, fue una experiencia bastante especial porque la escribí en un momento difícil de mi vida. Fue algo triste, porque estaba viviendo esa situación en ese instante. Entonces, sí, cada canción es una experiencia personal, algo bastante vulnerable, pero también es justo lo que quería expresar.

Dentro de los seis tracks, ¿cuál sientes que te representa más personalmente y por qué?

“Cuando empecé a hacer todas las canciones, ‘Fríos’ fue la que más me representaba porque literalmente estaba pasando por ese momento cuando la escribí. Fue una experiencia muy personal. Después, en general, no tengo una canción favorita que pueda decir que me representa más, pero en este momento podría decir que ‘Piña Colada’ se ha convertido en una de mis favoritas.”

Adicional esto, Catalina habló de su estilo musical, el cual señaló que por el momento no puede encasillarse a ningún género, por el momento sigue explorando lo que siente y depende del mood si hace pop o reguetón

¿Cómo sientes que ha influido tu mamá en tu carrera, y cómo llegaste a la música?

La actuación siempre estuvo en la sangre. Mi mamá es actriz, mi tío también es actor, y de hecho, tanto de mi parte materna como paterna, toda mi familia está relacionada con el arte de alguna manera, ya sea en la música, la actuación o en las artes plásticas como la pintura y la escultura. La influencia de mi familia ha sido muy fuerte en mi vida artística. De hecho, no solo entré al mundo artístico a través de la actuación, sino que mi mamá también fue quien me impulsó a explorar la música. Ella siempre me decía: “Está bien que seas actriz, pero sé que lo que realmente te va a apasionar es la música”. Yo, al principio, era súper rebelde y le decía que no, que quería ser actriz, pero cuando comencé con la música, me di cuenta de lo que realmente me apasionaba.

Actualmente, Catalina está radicada es Miami, por eso le preguntamos ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en una ciudad tan importante para la música y el entretenimiento?

Ha sido bastante irreal, porque grabé todo el EP en Colombia, rodeada de mi gente y mi cultura. Salir de esa zona de confort, conocer productores de Perú, Chile, Argentina, Puerto Rico, Cuba, México y Estados Unidos, ha sido como un balde de agua fría. Fue un choque, pero también necesario. Estar en Miami me ha ayudado mucho a empaparme de nuevas influencias y a aprender más. Eso me está permitiendo ser la mejor versión de mí misma, para crear música que no solo me guste a mí, sino que también sea significativa para la gente.

¿Qué crees que te diferencia de otros artistas, ya sea en el género urbano o pop?

Creo que lo que me diferencia es que llevo mucho tiempo siendo una persona independiente, alguien que se ha encontrado a sí misma, que ha sido abierta con su vida en redes sociales y que ha mostrado su vulnerabilidad. Hablar de temas personales, de lo que me pasa punto por punto, y hacerlo de manera tan honesta es algo que no todos los artistas hacen. Me siento muy conectada con mi comunidad y ojalá eso lo puedan valorar, porque no todo el mundo tiene el coraje de contar su historia de esta manera.

El papel de las redes sociales en la carrera de Catalina

Las redes sociales han tenido un papel superimportante. Desde pequeña, a los 13 años, empecé a hacer videos en YouTube, pero los dejé porque me empezaron a hacer bullying en la escuela. Después de un tiempo, me levanté un día y dije: “¿Sabes qué? No me importa”. Esa gente no va a ser relevante en mi vida en dos años, así que ¿por qué debería importarme ahora? A partir de ahí, adopté ese lema: si no me escogen, pues alguien más lo hará, y eso solo significa que tengo que seguir trabajando y mejorando. Con la música, pasó lo mismo. Si a alguien no le gusta mi canción, está bien. Cada quien tiene su opinión y sus gustos, y yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, lo que me representa.

Adicionalmente, gracias a esto, tengo una comunidad que me hace muy feliz, una comunidad que ha estado conmigo desde antes de que tuviera 10,000 suscriptores en YouTube. Ahora ya paso del millón en redes sociales, pero jamás olvidaré esos primeros 10 seguidores, esos primeros mensajes que me mandaban, las cartas, las fotos, los mensajes en Twitter e Instagram. Es muy bonito ver cómo esa comunidad ha crecido y que aún siguen apoyándome y escribiéndome.