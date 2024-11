Así fue la transformación y celebración de cumpleaños de Karina luego de conocer su historia

A solo cuatro días de haber sido tendencia en redes sociales por un video donde se le vio a Ingrid Karina, exmodelo de Stock Models en condición de calle y estando bajo la adicción del bazuco, muchas personas, y sobe todo Andrea Moreno quien fue quien la descrubrió en las calles de Medellín se volvió a encontrar con ella para celebrar su cumpleaños.

Así fue la transformación y celebración de cumpleaños de Karina, ex modelo de Stock Models

En un nuevo video publicado por Andrea, se ve a Karina con un aspecto diferente, con su pelo limpio, ropa limpia, zapatos nuevos, y hasta con collar con motivo de celebración de cumpleaños. Ella, junto a un hombre, decidieron volverla a visitar para cantarle el cumpleaños y feflicitarla. Karina, la recibió con una gran sonrisa y muy contenta por haberla felicitado.

Lo que más sorprendió del video, fueron las palabras de Karina no solo contenta por el cariño recibido, sino con ganas de salir de su condición de calley cambiar su vida, ya que mencionó “Estoy feliz, maravillosa, porque mi vida ha cambiado. Porque espero que todas las personas se recuperen como yo porque te conocí a vos (a Andrea)”.

Del mismo modo, recalcó “Me devolviste la vida. Me recordaste de qué estaba hecha yo también”. Además, mencionó que no se ha comunicado con ninguno de sus hijos, pero que espera hacerlo pronto. Los internautas a ver dicha transformación no dudaron en conmoverse por las palabras y la actitud de Ingrid Karina, ya que de veerdad esperan que su transición a rehacer su vida se dé de la mejor manera, ya que este video lo toman como el inicio de un nuevo ciclo de esperanza y plenitud para Karina, y que el pasado quede solo en recuerdos y pueda vivir su presente junto a las personas que la quieren.