Tiesto llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá en enero de 2025

La superestrella mundial de la música electrónica, Tiesto, encenderá el escenario del Movistar Arena en Bogotá el próximo 25 de enero de 2025, en una noche que promete ser inolvidable para los amantes del EDM. Reconocido como uno de los DJs más influyentes en la historia de la música electrónica, Tiesto ha redefinido y popularizado el género desde los años 90, ganando seguidores alrededor del mundo con su estilo enérgico y versátil que abarca desde trance y house hasta progressive y dance.

PUBLICIDAD

Bogotá, consolidándose cada vez más como un centro para eventos de música electrónica de primer nivel, da la bienvenida a uno de los artistas más importantes de este género en el mundo.

Conocido mundialmente como “El DJ más grande de todos los tiempos”, Tijs Michiel Verwest, nombre de pila de Tiesto, comenzó a mezclar en la escena underground europea en los años 90, antes de ganar fama internacional a inicios de los 2000. Fue el primer DJ en la historia en realizar un concierto en solitario en un estadio, marcando un antes y un después en la cultura de la música electrónica. En 2004, hizo historia una vez más al ser el primer DJ en actuar en la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos, en Atenas

Tiesto ha sido varias veces votado como el DJ número uno del mundo por DJ Mag y ha recibido numerosos premios, incluido un Grammy en 2015, consolidando su estatus de leyenda.

Con éxitos como “Traffic”, “Red Lights”, y su reciente sencillo “Waterslides” en colaboración con Absolutely y Rudimental, su carrera ha sido una evolución constante, abarcando diferentes estilos y colaborando con grandes artistas como Calvin Harris, Post Malone, y Martin Garrix. En la actualidad, su show en vivo es un espectáculo de luces y energía pura, con los mejores temas de su repertorio y éxitos que han marcado el EDM.

“Colombia se sigue consolidado como una de las paradas imperdibles en las giras de los exponentes de la música electrónica. Hoy, lo confirmamos al anunciar la actuación de Tiesto en Bogotá, unos de los DJ más grande de todos los tiempos. Así que, prepara tus tarjetas de los Bancos Aval o dale! y no te pierdas la preventa exclusiva para este gran espectáculo”, señaló María Fernanda Sánchez, Gerente de Marketing & ESG de Grupo Aval.

Información precios de boletería Tiesto en Bogotá

Preventa Movistar: 13 de noviembre de 2024, 6:00 p.m. hasta el 15 de noviembre de 2024, 5:59 p.m. (o hasta agotar existencias). La preventa de Bancos Aval y billetera digital dale!: 14 de noviembre de 2024, 11:00 a.m. hasta el 16 de noviembre de 2024, 10:59 a.m. (o hasta agotar existencias), y finalmente la venta general primera etapa: 16 de noviembre de 2024, 11:00 a.m., hasta agotar existencias.

Los precios estarán entre los $189.000 y los $459.000 pesos colombianos.