Llueva o truene, Rock al Parque 2024 demostró que sigue siendo el festival más importante de Bogotá

La edición de 2024 de Rock al Parque, uno de los festivales gratuitos de rock más importantes de América Latina, no solo trajo consigo a grandes exponentes de la música, sino también una serie de lecciones y reflexiones que invitan a pensar en el futuro de este evento y en su impacto en la cultura bogotana. Con una impresionante asistencia que superó los 300,000 espectadores, y una cartelera diversa encabezada por bandas como Mago de Oz, Doctor Krápula y Los Toreros Muertos, el festival reafirmó su lugar en el corazón de los bogotanos y los amantes del rock de todos los matices y estilos.

A continuación, le comentamos algunos de los temas clave que dejó esta edición de Rock al Parque para la reflexión.

La variedad en el rock: Mago de Oz y el récord de asistencia que le responde a las críticas

La inclusión de la banda española Mago de Oz en el cartel generó opiniones divididas dentro de la comunidad rockera, un reflejo de las diversas posturas que existen en torno a qué es y qué no es “verdadero rock”. A pesar de las críticas, su presentación se convirtió en un fenómeno: más de 130,000 personas se congregaron para ver a la icónica banda, estableciendo un nuevo récord de asistencia en Rock al Parque. Este éxito reitera que el rock es un género amplio, con espacio para diferentes estilos y expresiones, y que en Bogotá, los fanáticos del género no se dejan intimidar por la lluvia, el frío o las largas jornadas de pie. La masiva respuesta del público a la propuesta de Mago de Oz pone en evidencia que el rock sigue siendo un lenguaje universal, que conecta a jóvenes y adultos, y que es capaz de fusionar tradiciones locales con sonidos globales. Para muchos, la afluencia a este evento es un recordatorio de que el rock en Bogotá no se limita a una única identidad y que, lejos del purismo, es un género en constante evolución y adaptación.

Dr. Krapula se tomó el festival para hacer un llamado a la responsabilidad artística

Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFMZ lanzaron la esperada canción “+57″, que generó grandes expectativas, pero pronto fue blanco de críticas en redes sociales. La polémica se centró en una frase de la letra –”Mamacita desde los fourteen”, que fue señalada por muchos como inapropiada, acusándola de incitar a la sexualización de menores.

Durante el cierre de Rock al Parque, Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, aprovechó su presentación para expresar su descontento, diciendo que si Colombia desea cambiar su imagen en el exterior, los artistas deben evitar letras que hagan apología al narcotráfico o a temas controvertidos. Con la frase “La niñez es sagrada, gente”, Muñoz invitó a los músicos a reflexionar sobre el mensaje que proyectan al mundo. Su discurso fue ovacionado por el público, destacando la necesidad de una narrativa musical más consciente y responsable.

Más seguridad, prevención y planeación: el reto para la organización

Si bien Rock al Parque es un orgullo cultural y un evento de alta envergadura, la edición de 2024 evidenció importantes desafíos logísticos y de seguridad que deben ser abordados con urgencia. La caída de varias vallas de seguridad puso en riesgo tanto al personal del evento como a los asistentes, lo que subraya la necesidad de protocolos más estrictos en un festival que congrega a miles de personas. La seguridad debe ser una prioridad innegociable para evitar incidentes y garantizar un ambiente seguro, permitiendo que el público disfrute sin preocupaciones.

A estos retos se suma la falta de organización en el transporte para el regreso de los asistentes, un problema que generó frustración y desconcierto al finalizar el evento. A pesar de que las autoridades aseguraron servicio de TransMilenio hasta las 11:30 p.m., muchos asistentes se encontraron sin opciones de transporte en puntos clave como la calle 26, la carrera 30 y la avenida 68, generando un ambiente de desesperación. Un asistente comentó: “Dijeron que habría transporte hasta las 11:30 p.m., pero no encontramos ningún bus ni en la 26 ni en la 68. ¿Cómo es posible que organicen un festival tan grande sin prever el transporte de regreso?”

Este tipo de situaciones plantea serias dudas sobre la capacidad organizativa del evento y exige un compromiso más riguroso para que Rock al Parque no solo sea una experiencia memorable, sino también segura y bien gestionada en todos los aspectos, incluyendo el retorno de sus asistentes.

La representación femenina: una deuda pendiente en la programación del festival

La edición de este año, que contó con la participación de bandas como Doctor Krápula, Los Toreros Muertos y Mago de Oz, también sigue siendo limitada la participación de mujeres, hecho que generó el debate sobre la necesidad de una mayor inclusión de bandas femeninas en el cartel de Rock al Parque.

Aunque el festival promueve un mensaje de inclusión y diversidad, en la práctica, es evidente que históricamente el rock ha sido dominado por hombres; el rock femenino ha ganado fuerza y ha demostrado que tiene mucho que aportar en términos de talento y propuestas innovadoras. Las voces femeninas no solo diversifican el sonido del festival, sino que también contribuyen a crear una representación más equitativa y reflejan la realidad de una sociedad en la que cada vez más mujeres reclaman su espacio en todas las áreas, incluida la música.

En futuras ediciones, Rock al Parque tiene la oportunidad de ser pionero en la inclusión de talentos femeninos, y de construir un espacio donde el rock sea realmente de todos y para todos (cómo debería serlo el festival más grande de rock de Latinoamérica)