Mago de Oz cerró con broche de oro el Festival Rock al Parque

Durante tres días el parque Simón Bolívar en Bogotá, fue el escenario del festival rock más importante de Latinoamérica, se trató de Rock al Parque que contó con la participación de diferentes bandas como La Pestilencia, Testament, Haggard, Superlitio, Los Toreros Muertos, Doctor Krápula y una de las agrupaciones más criticadas desde su anuncio: Mago de Oz que logró llenar el escenario principal a tope para cerrar el festival rockero.

A pesar de que los tres días se vieron acompañados de fuertes lluvias, esto no impidió que los fans de este género musical vivieran al máximo la experiencia que llega anualmente a la ciudad. Desde que se anunció el Line Up del festival, para muchos no fue de su agrado la llegada de Mago de Oz, pero el resultado que tuvo fue totalmente contradictorio a quienes lo criticaban. En el tercer día, y como show de cierre, la banda española reunió alrededor de 13.000 personas en el escenario principal del Parque Simón Bolívar.

La banda española, Mago de Oz reconocida por sus conciertos energéticos y su conexión con el público, cerró con broche de oro el festival, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados y recordados de la edición de este 2024. Su presentación, según los asistentes por medio de redes sociales, fue una verdadera fiesta pagana, en la que, con una energía desbordante, interpretaron grandes éxitos como “Molinos de viento”, “Fiesta pagana” y “Hasta que el cuerpo aguante”. El público, entregado desde el primer acorde, coreó cada una de las canciones y se dejó llevar por la contagiosa alegría de la banda.

Así mismo, en redes sociales hay miles de videos que plasman lo vivido en la noche de este lunes 11 de noviembre junto a la banda Mago de Oz: “Mägo de Oz es de esos fenómenos en los que un artista da la impresión de ser universalmente repudiado y haber perdido toda legitimidad, pero en realidad mantiene una gran base de fans inmune al bullying de Internet. Mis respetos”,”Doctor Krápula y Mago de Oz son dos grupos muy criticados en Twitter, pero míralos ahí, con la plaza del Simón repleta.”, “Qué festival tan bonito fue Rock al parque 2024. Fue lo mejor, qué gran banda es Mago de Oz.”