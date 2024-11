J Balvin arremete contra publicación sobre ‘+57′ y lanzó dardo a Petro

Karol G, Feid, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DFZM unieron sus voces para la canción ‘+57′, la cual fue estrenada la noche del pasado 7 de noviembre y desde ese entonces ha desatado la polémica y pronunciamiento de varias personalidades.

Y es que si bien, al usar de nombre el código internacional de Colombia algunos esperaban una canción referente al país, lo que los cantantes hicieron fue contar la historia de una joven menor de edad envuelta en situaciones sumamente cuestionables.

Una cuenta especializada en el género hizo una publicación sobre el apoyo que J Balvin le dio a Karol G luego de revelar que se encuentra afectada tras lo ocurrido con la canción, a la que J Balvin contestó

“A la hermanita no la van a coger de tema, acá ya es otro sistema si se meten con uno nos metemos todos… y mejor no escribo mas porque sale la presidencia nuevamente”, respondió J Balvin.

J Balvin sale en defensa de Karol G y salpica a Petro Foto: captura de Instagram @reggaetontv

¿Qué dijo Karol G de ‘+57′?

Es de recordar que hace poco la cantante Karol G ha salido a desmentir una publicación que rodó en las redes sociales en las que daba su supuesta respuesta a las críticas que ha recibido el tema ‘+57′, pues la cantante indicó que lleva seis meses sin usar X, antes Twitter. Precisó que, como artistas, están expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que los quieren y personas que difieren de lo que hacen.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió Karol G en su Instagram.

KaroL G sobre '+57' Foto: captura de Instagram @karolg

Tras el primer pronunciamiento oficial de la cantante sobre el polémico tema ha llegado también una nueva publicación de J Balvin quien está con ella en la canción para darle todo su respaldo ante lo dicho por Karol G.

“Reina acá estamos con vos. Nos haz dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro, así que estamos incondicional”, indicó J Balvin sobre el pronunciamiento de Karol G.

J Balvin apoya a Karol G ante críticas a '+57' Foto: captura de Instagram @jbalvin

Días antes el cantante J Balvin había salido a agradecer el apoyo que ha recibido el tema ‘+57′ y en sus palabras precisó lo que considera que es el verdadero mensaje que la canción y aprovechó de agradecer a Karol G por haberlos juntado a todos

“Creo que más que una canción y que pudimos debutar a nivel 15 global, creo que eso muestra es la unión como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguridad dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos para mostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, creo que ese es el mensaje de la canción, el verdadero mensaje del tema es la misión de poder estar juntos y de mostrar que súmanos todos”, dijo J Balvin.