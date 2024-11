Congresistas quieren mandar a estudiar a Karol G y cantantes de +57

Tras el lanzamiento de la canción ‘+57′, de Karol G, Feid, Maluma, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor Ovy On The Drumbs; son muchas las voces que han mostrado su indignación por las letras inmersas en el tema las cuales, “fomentan la sexualización temprana”, como lo hizo saber el Instituto de Bienestar Familiar; afirmación que se suma a la dura crítica que recibió por parte de la revista Rolling Stone en español, que no rebajó a este junte de “desastre”. Ante esto, varios congresistas realizaron una proposición para que los artistas reciban una capacitación relacionada con el bienestar de los menores de edad.

En cabeza de la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, junto a varios congresistas de la Comisión Segunda, se radicó un documento en el que se lee: “Exhórtese al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a convocar a los autores y autoras e intérpretes de la canción ‘+57′ a una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias en esta población”, se lee en la primera parte de la proposición.

“El objetivo de este espacio será generar un espacio de concientización sobre la importancia y preponderancia del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y la necesidad urgente de erradicar cualquier manifestación pública que menoscabe sus derechos, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política”, se complementa en el documento.

Petro en contra de la canción +57 de Karol G

Esta situación escaló a tal punto que el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó en su cuenta de ‘X’: “En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia. El arte perdura, la ignorancia dura un segundo. El arte implica estudio y mucha sensibilidad, muchísima sensibilidad, la ignorancia solo codicia. Nuestros medios de transmisión cultural, en general, solo visivilizan la codicia y la ignorancia, creen que el pueblo es bruto, pero debajo, invisible, siempre está el arte. (...) La cultura es un campo de combate y el arte es para el pueblo”.