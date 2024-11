Como toda una celebridad, Laura Acuña asistió a la premier de famosa película en México

Wicked es un famoso musical de Broadway basado en la novela de Gregory Maguire, “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”. A diferencia de la clásica historia de “El Mago de Oz”, Wicked relata la historia desde la perspectiva de Elphaba, la Bruja Mala del Oeste, y Glinda, la Bruja Buena del Norte. La adaptación de este musical llega a los cines de todo el mundo este mes, es por eso que la premier en Latinoamérica tuvo lugar en el Auditorio Nacional de México con un deslumbrante alfombra amarilla por donde pasaron varias figuras del entretenimiento, en el caso de Colombia quien hizo presencia fue la presentadora Laura Acuña.

La esperada adaptación cinematográfica de Wicked está a punto de llegar a la gran pantalla, dividiendo su historia en dos partes. La primera entrega de esta fantasía musical se estrenará el próximo 21 de noviembre y la segunda el 21 de noviembre de 2025, con estas dos entregas prometen cautivar al público con sus impresionantes efectos visuales, canciones icónicas y una narrativa que profundiza en la amistad entre Elphaba y Glinda. Sus papales estelares estan protagonizados por Cynthia Erivo en el papel de Elphaba y la famosa cantante, Ariana Grande como Glinda.

En cuanto a la adaptación en español, la mexicana Danna y Ceci de la Cueva son las encargadas de darle la voz al doblaje. La alfombra amarilla tuvo lugar el pasado domingo 10 de noviembre, en la que miles de fanáticos asistieron para ver a las actrices. En el caso de Colombia, la reconocida presentadora, Laura Acuña, fue invitada por Universal Pictures Latam a estar en la premier, por medio de sus historias Acuña les compartió la experiencia a sus seguidores. Para esta ocasión lució una especie de enterizo negro, sandalias y una cola alta en el cabello. Uno de los detalles que llamó la atención es que muchos de los asistentes la reconocieron y le pidieron fotos, momento que ella publicó en sus redes, también habló sobre la sinopsis de la película y lo que ella opinaba.