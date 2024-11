Rauw Alejandro y Laura Pausini confirman colaboración de ‘Se Fue’

Luego de los sucesos en los que Rauw Alejandro no pudo entregarle el premio a Laura Pausini en los Grammy Latinos del 2023 el puertorriqueño decidió homenajearla cantando uno de sus más icónicos temas como lo es ‘Se Fue’.

Tras el evento la cantante italiana Laura Pausini estuvo de invitada en la Cadena Dial junto a la presentadora Patricia Imaz y estuvieron hablando sobre lo que fue la presentación del puertorriqueño Rauw Alejandro en los Latin Grammys.

“Y Rauw me dice no te voy a dar el premio, pero te haré una sorpresa. Porque Rauw fue inmediatamente después de mi premio y empieza la canción que es ‘Se Fue’ y déjame decirte algo me gusta más su versión que la mía, es la verdad. Es que mi versión es de hace 30 años, cuando la escucho ahora la siento muy lenta, es bellísima, o sea gracias Rauw”, contó Laura Pausini en ese entonces.

Pero luego Patricia Imaz insistió en el recibimiento que tuvo la versión del puertorriqueño en el público con el que pedían una grabación entre los dos y otros que sugerían juntar a la italiana con él para remasterizar el tema. En medio de risas Laura Pausini confesó que le gustaría. “No sé, no se puede decir nada, porque hasta que no grabamos no sabemos, sería bellísimo, seria bellísimo”.

Canciones de ‘Cosa Nuestra’ de Rauw Alejandro

Un año después es un hecho, y es que Rauw Alejandro acaba de liberar la lista de canciones que conforman su disco ‘Cosa Nuestra’ que está compuesto de 18 temas de los cuales nueve son colaboraciones y que verá la luz el próximo 15 de noviembre.