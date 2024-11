Hijo de Diomedes Díaz envió mensaje de apoyo y serenata a Daniela Toloza en el Miss Universo

El certamen de Miss Universo 2024 se acerca rápidamente, y la representante de Colombia, Daniela Toloza Rocha, se perfila como una de las grandes favoritas para llevarse la corona. Este evento internacional, que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en México, ha generado gran expectativa, especialmente entre los seguidores colombianos, quienes ven en Daniela una candidata fuerte y carismática.

Daniela, originaria de Cali y representante del Valle del Cauca, ha logrado conquistar a muchos no solo por su evidente belleza física, sino también por su inteligencia, seguridad y elocuencia en cada entrevista y evento en el que ha participado. Además, su historia personal ha inspirado a miles: hace cinco años, Daniela pesaba más de 100 kilos y decidió someterse a una cirugía para mejorar su salud. En entrevistas recientes, ha mencionado que este cambio no solo impactó su apariencia, sino que la fortaleció emocionalmente, dándole confianza y seguridad para asumir el reto de Miss Universo.

A medida que se acerca la fecha del certamen, el apoyo hacia Daniela crece cada día, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los mensajes más emotivos que ha recibido provino de Rafael Santos, hijo del legendario cantante de vallenato Diomedes Díaz. En un video publicado en sus historias de Instagram, Rafael expresó su orgullo y apoyo incondicional a Daniela, a quien llamó “la gran Miss Universo”, dando por hecho su victoria. Daniela, agradecida, replicó el mensaje en su propia cuenta, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

“Para la gran Miss Universo Daniela Toloza, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo has alcanzado tus sueños. Sé que no te ha tocado fácil; solo tú sabes lo duro que ha sido, pero ahí está Dios dándote inteligencia, sabiduría y dotándote de esa calidad humana que tienes. Aquellos que creemos en ti realmente nos sentimos orgullosos de ti”, dijo Rafael. Luego, añadió: “Dios te bendiga; Rafael Santos te canta, te quiere, te estima y te respeta con todo mi corazón. Me siento muy orgulloso de ti”.

Al terminar su mensaje, Rafael Santos entonó uno de los grandes éxitos de su padre, Tú eres la reina, interpretando los versos: “Pueden haber más bellas que tú / habrá otra con más honor que tú / pueden existir en este mundo / pero eres la reina”.

Este apoyo especial emocionó a Daniela y a sus seguidores, quienes continúan enviándole mensajes de aliento, seguros de que llegará lejos en el Miss Universo 2024.