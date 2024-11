“Estoy esperando un súper hombre”, dijo Guajira para formar una familia, ¿descarta a Kevyn?

El ‘Desafío XX’ es uno de los programas más vistos y seguidos de Caracol Televisión, pues a lo largo de 20 años se ha encargado de entretener a los televidentes temporada tras temporada a partir de las complejas pruebas físicas y mentales a las que a traviesan los participantes para poder llevarse el premio mayor, que en esta versión 2024 fue de 1.200 millones de pesos que fue ganado por Kevyn junto a su dupla Guajira, con quien viven un romance. Sin embargo, en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Guajira habría dicho que para formar una familia estaría esperando “un súper hombre”.

La pareja actualmente se encuentra pasando el puente festivo juntos en Medellín, visitando los lugares más turísticos y representativos de la ciudad.

Guajira no vería a Kevyn con el padre de sus hijos

En una reciente aparición de Guajira en redes sociales, según Infobae, dio a entender Kevyn no sería el hombre con el que tiene planes de formar una familia, luego de afirmar que quiere tener tres hijos, pero aún está a la espera de que llegue el hombre indicado a su vida

“Tener hijos no es una necesidad, si quiero hijos, quiero tres... pero teniendo en cuenta la responsabilidad que eso conlleva, no es mi momento... Y no tengo marido, estoy esperando mi súper hombre proyectado”, explicó Kelly ante la pregunta de una de sus seguidoras sobre la posibilidad de tener un hijo.

Además pidió que ese tema no se le preguntara con tanta insistencia porque el momento llegará, pero no por ahora.

“Quiero ser una madre súper responsable, pero quiero estar con un hombre empresario, que tenga su misión, su visión y sus metas bien claras y que este acorde con mi propósito de vida... Y esos tres peladitos van a nacer divinos, hechos con amor”, añadió.