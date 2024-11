Julio Correal dice que “+57″ de Karol G es un “bodrio de canción” y pide cambio de nombre

La más reciente canción de Karol G, “+57″, en la que hay una colaboración entre algunos de los principales exponentes de la música urbana en Colombia, entre los que están Feid , Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y Ovy On The Drums, este último ha estado presente en casi todas las canciones exitosas de la cantante y que la acompañado a lo largo de su carrera; generó una gran expectativa. Sin embargo, ha sido fuertemente criticada por su letra y Julio Correal uno de los principales referentes de la música en Colombia.

A través de sus redes sociales, Correal publicó varios mensajes en contra de la canción e incluso, pide que le cambien el nombre.

Julio Correal dice que le deben cambiar el nombre a la canción de Karol G “+57″

El primer mensaje de Correal dice: “Ustedes son una berraquera pero que es eso de +57 ? Un bodrio de canción... uds pueden ser mejores reguetoneros colombianos!!! Traten... lean las letras y tomen conciencia!!!”.

Luego continuó diciendo; “Señores por favor le cambian el nombre a esa canción dizque + 57... no señores!!! Colombia es bella, mujeres camelladoras, paisajes, músicas, bailes...”.

Después se refirió al trabajo de verificación que debió tener la letra de la canción y dijo: “Ahora : a los managers no le pasaron la letra? Seamos serios la leyeron 200 veces...”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Jajajaja si esos “cantantes” supieran leer, estarían muy molestos”, “Cómo un poco de tipos mayores de 30 años, cantan “mamasita desde los 14″? Y más siendo paisas y con todo el problema que hay con la explotación sexual de niñas en Medellín, no leen ni noticias”, “Son “una berraquera” pero no tienen talento ni trascendencia para la música; son un producto millonario (a través del lavado, sobre todo) que le hace pensar al mundo que la fama tiene que ver con la genialidad artística” y “Alguien ya lo dijo: Es reggaeton y ya. No les pidan mucho”.