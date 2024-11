Esta es la razón que llevó a la calle a Karina, la exmodelo de Stock Models

Un video que circula en las redes sociales dejó en evidencia la razón por la que Ingrid Karina, la exmodelo de Stock Models, terminó como habitante de calle en Medellín. En las imágenes captadas por Andrea Moreno, una mujer que ayuda a los habitantes, habla con ellos, les lleva comida, los peina y les ofrece ingresar a centros de rehabilitación; se observa la inteligencia de Karina, cuenta los idiomas que habla y la razón que la llevó a la calle.

En el video a Karina se le logra observar que es una mujer educada y que hizo un gran sacrificio por sus hijos, que dice que viven en Francia.

En medio de la conversación que quedó grabada en video, la exmodelo le confesó a Andrea la razón por la que había llegado a tener que sobrevivir en la calle, a donde dice que tampoco pertenece.

“Estuve 20 años casada, hablo 7 idiomas, inglés, hebreo, francés. Tengo tres nacionalidades, pero de momento aquí en estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No se robar, pero me toca mantenerme”, contó Karina.

Luego, habló de lo duro que es habitar la calle y de cómo le toca sobrevivir y rebuscarse la plata para poder mantenerse.

Cuando Andrea le preguntó el por qué terminó en la calle, Karina respondió diciendo: “Como todas las personas que están aquí en el Bronx, todas tienen un dolor afectivo (...) perdí a mi hija, mis dos hijos están en Francia”.

Luego dijo que su hija de 7 años murió de una enfermedad, lo que habría sido el detonante para que empezara a consumir drogas hasta llegar al bazuco.

Usuarios de internet que la reconocieron dijeron que: “Que dolor verte así. Ella se llama Ingrid Karina, fué mi Jefe por 3 años, le aprendí mucho, es muy inteligente. Desde hace mucho no sabíamos de ella. Dios te proteja y llene ese vacío que tienes”, “Habla 7 idiomas, ella es maravillosamente inteligente, en esta vida todos somos vulnerables a tropezar y caer, pero se que ella se levantará porque es una mujer grandiosa. Fe Karina” y “Conocí a Karina cuando estaba internada, carga mucho dolor desde hace muchos años, me parte el alma ver como empeoró así, pero mucha fuerza y que Dios la bendiga!”.